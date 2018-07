La fiscalia manté la petició de 12 anys de presó per a un acusat de violar l'exdona a Girona

La fiscalia ha mantingut la petició de 12 anys de presó per a un acusat de violar l'exdona a Girona el 18 de juny de l'any passat tot i que la víctima s'ha acollit a la dispensa a no declarar. El cas ha arribat a judici aquest dilluns a l'Audiència de Girona. El processat ha assegurat que, en el moment dels fets, continuaven sent matrimoni tot i que dormien en habitacions separades. Segons la seva versió, van mantenir relacions sexuals "consentides" amb "normalitat". L'home ha argumentat que no sap per què la seva dona el va denunciar ni tampoc té cap explicació pels hematomes que tenia la denunciant. La fiscal sosté, però, que la parella estava trencada encara que convivien al mateix immoble i que el processat va entrar de matinada a l'habitació de la dona, la va colpejar i la va violar. La defensa demana l'absolució. El judici ha quedat vist per a sentència.