Estúpids i no estúpids

La setmana passada em van demanar una descripció del barri del Pont Major. Abans va ser un poble, vaig dir, que va ser assimilat pel municipi de Girona. I l'espai buit entremig va ser ocupat per un barri de nova construcció de pisos de treballadors, bàsicament, de la zona industrial propera. Però la urbanística no era l'explicació desitjada. Qui m'ho preguntava volia saber quin tipus de gent hi vivia. I confesso que se me'n va anar una mica l'olla. Al Pont Major, vaig afegir, conviuen gent de tota la vida amb gent que sent i defensa un profund espanyolisme. I, per justificar que aquest no era un fet excepcional, vaig completar que era una característica d'altres barris perimetrals de la ciutat de Girona, com els del sector Onyar Est o Domeny. De fet, i en descàrrec propi, totes les preguntes tenien a veure amb com s'hi va desenvolupar el referèndum de l'u d'octubre de 2017. Així que, sense gaires miraments, vaig separar la població de la meva ciutat entre els de tota la vida i els espanyolistes profunds. I inconscientment, com fem molts gironins, en situem uns al centre i als altres a l'extraradi. La pressa no justifica aquesta simplicitat quasi etnicista. També és cert que les respostes en directe, poc pensades, solen ser el camí més curt cap a l'estupidesa. Qui em va posar a lloc va ser en « Nene» Fernández, l'activista social de Font de la Pólvora. Un parell de dies després de la meva patinada, em va saber explicar, sense saber-ho, que els privilegis dels quals gaudeix el centre de la capital són els que expliquen el desconeixement per part de la majoria del que són als barris. I això voldria dir que hi ha independentistes i espanyolistes entre els gitanos i entre els paios, a parts iguals. I que viure com viuen al nord o al sud, no et fa ser més espanyol, ni més català, ni més llest, ni més babau. Les úniques distincions possibles són dues: entre demòcrates i no demòcrates, primer. I això no ho determina ni el barri, ni la condició social, ni el sexe, ni l'educació, ni la distància amb el Pont de Pedra. I la segona, que té a veure amb cervell i cor, entre estúpids i no estúpids.