Girona acull les Creativation Talks per debatre l'educació del futur

L'Auditori de Girona acull avui la segona edició de les Creativation Talks. La jornada, per la qual s'han exhaurit les inscripcions des de fa dies, compta amb la participació de més de 500 persones, superant la participació de la primera edició. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha inaugurat la jornada destacant l'educació "com a eina de progrés per al futur".

Les Creativation Talks es dirigeixen tant a mestres, professors i educadors d'educació primària, secundària, batxillerat, cicles formatius i universitaris, com a pares, empresaris i directius i a totes aquelles persones interessades en els grans reptes de futur i la nova educació. L'alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, ha destacat, en la inauguració de la jornada, que "Girona ens hem volgut convertir en ciutat educadora, perquè creiem que des de tots els sectors, polítiques, entitats, associacions, tothom pot fer que aquesta sigui una ciutat educadora, però actes com aquest de la Fundació per a la Creativació en fan bandera" i ha afegit que la Fundació "s'ha convertit en un dinamitzador social extraordinari".

Per la seva banda, el president de la Fundació per a la Creativació, Quim Arpí, ha demanat a tots els assistents que "ens obriu les vostres portes i finestres a la inspiració perquè aquesta reflecteixi el vostre compromís i optimisme per transformar l'educació del futur" i ha afegit que "el món està immers en una enorme transformació i, per tant, els sistemes educatius també: estan canviant els rols de docents i alumnes, els mètodes d'aprenentatge, els espais educatius... tenim l'oportunitat de ser part activa i creativadora de tots aquesta canvis".

Les Creativation Talks es divideixen en quatre blocs i cada bloc inclou una classe magistral, un cas pràctic relacionat amb el bloc, un taller pràctic i un espai àgora de debat.



Premis a escoles creativadores

Les escoles Verd i Bosc de la Pabordia de Girona i la Virolai de Barcelona han estat guardonades en la primera edició dels Premis Escola Creativa. Els guardons, que es lliuraran durant la celebració de les Creativation Talks, reconeixen aquelles escoles que impulsen la creativitat i la innovació en els seus projectes educatius.



Memorial Helena Figuerola

L'acte d'entrega dels guardons serà també un reconeixement pòstum a Helena Figuerola, psicòloga i coach amb una dilatada experiència en infància i adolescència, que va ser la creadora del primer gabinet especialista en estudis socials i de mercat en infants i adolescents. Es va involucrar en el projecte de la Fundació per a la Creativació des dels inicis, va ser membre del seu comitè d'experts i va contribuir d'una manera decisiva a desenvolupar-ne els continguts i molt especialment el programa d'avaluació dels resultats en els alumnes. Va participar com a ponent de la primera edició de les Creativation Talks, que es van celebrar el 2016.