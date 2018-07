Jutgen un home acusat de violar l'exdona a Girona

La fiscalia va mantenir la petició de 12 anys de presó per a un acusat de violar l'exdona a Girona. El cas jutjat ahir per l'Audiència de Girona es remunta al 18 de juny de l'any 2017. Segons recull l'escrit d'acusació del ministeri fiscal, la víctima i l'acusat convivien a la ciutat de Girona, tot i que la dona donava per acabada la parella després de 26 anys de relació. De fet, detalla que dormien en habitacions separades.

Cap a dos quarts de sis del matí, l'acusat va entrar a l'habitació de la víctima, que estava dormint. Segons la fiscalia, aleshores li va dir «ja saps el que vull» i, quan la dona li va dir que marxés i que ja no l'estimava, el processat va dir que li era igual, es va col·locar sobre la dona, la va subjectar amb força pels braços i li va propinar dos cops de puny. «En contra de la voluntat de víctima, que es trobava atemorida», va subratllar la fiscal, li va treure la roba i la va violar.

Com a conseqüència d'aquesta agressió, la dona va patir hematomes i laceracions. La víctima, que ja havia renunciat a cobrar una indemnització, es va acollir a la dispensa a no declarar prevista per la llei per a familiars. La fiscal va afirmar que el «silenci» deixa l'acusació sense proves suficients, però va mantenir la petició de 12 anys de presó per un delicte de violació amb agreujant de parentiu.

L'acusat va negar els fets. L'home sosté que el juny passat encara no havien trencat el matrimoni però dormien separats per comoditat, perquè la seva dona patia una malaltia. A més també va afirmar que aquella nit va ser ella qui el va anar a trobar a l'habitació per mantenir relacions sexuals «consentides». Després, es va anar a dutxar i quan va sortir ja no la va trobar. «El pis estava buit i després va venir la policia», va dir. El processat diu que no sap per què la seva ja exparella el va denunciar i tampoc va donar cap explicació a les lesions que presentava la víctima.