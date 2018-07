Reticències amb la nova ràdio municipal

La futura nova ràdio municipal de Girona segueix fent passos, però envolatada de polèmica. El ple va aprovar ahir el reglament que regirà la nova emissora entre retrets de tota l'oposició a l'equip de govern de CiU. Tots es van abstenir i van apuntar que l'equip de govern el volia tirar endavant amb opacitat. La regidora de Règim Interior, Maria Àngels Planas, va explicar que el nou reglament inclou les aportacions de les diferents formacions i que el futur pla de programació ha de ser assumible perquè «qui es presenti al concurs no el trobi ni massa exigent, ni quadriculat, que no estigui encotillat i deixi marge de treball als professional». L'Ajuntament hi aportarà 140.000 euros. ERC-MES i la CUP van exigir, per abstenir-se, que l'adjudicació que es faci en un futur a l'empresa adjudicatària sigui per un any i prorrogable per a un altre. La CUP va criticar que s'hagi fet un contracte menor per 15.000 euros a una «empresa amiga», en referència a TVGi que gestiona l'exsenador convergent Joaquim Vidal. També el PSC va qüestiona aquest contracte directe per ser poc transparent. Concepció Veray (PP) va indicar que tenia el presentiment que el concurs estaria «teledirigit». Els socialistes van dir també que s'està perdent l'oportunitat per tenir una ràdio municipal, de qualitat, plural, en mans de la ciutadania. Miriam Pujola (Cs) va explicar que discrepava amb algunes qüestions del reglament però sobretot per com s'havien fet les coses amb FeM Girona.