Veïns del carrer Gaspar i Casal es queixen per la deixadesa d'un solar

Al carrer Gaspar i Casal de Girona, en perpendicular al carrer Fontanilles, hi ha un solar delimitat amb parets decorades amb grafits de colors que demostra signes evidents de deixadesa. Veïns de la zona fa temps que han denunciat la situació via oral a l'administració pública de la ciutat, sense signes de cap canvi fins al moment. L'Ajuntament té pendent fer una obra pública que comportaria usar una part del solar per unir els dos extrems trencats del carrer Fontanilles, però no pot avançar sense que el propietari del solar netegi la zona. Fons municipals afirmen que el propietari ha iniciat els tràmits per tirar endavant una promoció urbana, empenta que solucionaria els actuals inconvenients.

Els problemes neixen a principis dels anys noranta, quan a l'extrem puntegut del solar hi havia una finca que es va enderrocar. Un cop a terra i retirada la runa, després d'uns quinze anys esperant que s'hi fessin obres, el solar va assumir la imatge de deixadesa i de poc manteniment que encara manté i que es pot observar si es passeja per darrere de la Casa de Cultura.



Bosc salvatge urbà

El solar, tancat per dues parets que el separen del carrer, té un gran volum d'herbes salvatges. També hi ha rastres de brossa que es tradueixen en una crida directa a l'arribada de rates. Els veïns també apunten que a les nits hi ha persones que hi entren per realitzar les seves necessitats, una situació molt poc higiènica, més encara tenint en compte que es tracta d'un punt situat al cor de la capital gironina.

Un altre dels inconvenients més rellevants està relacionat amb el sistema elèctric precari del perímetre. Es poden distingir quatre pals de llum fets de fusta, alguns d'ells situats a sobre la via pública, que presenten els cables d'electricitat de forma indeguda. Un dels pals, el que queda més a l'esquerra del solar, està situat al damunt del carrer sense respectar la distància mínima permesa perquè hi puguin passar els vianants, sobretot els que van acompanyats de cotxets per bebès o bé que requereixen cadira de rodes. Els vianants han d'acabar caminant per la calçada, pendents que no passin vehicles.

Els residents també denuncien les problemàtiques d'electricitat que comporten aquests desperfectes, problemes que poden acabar amb l'arrancada de la promoció immobiliària pendent.

Es creia que el propietari privat del territori afectat iniciaria fa anys una promoció immobiliària que permetria arreglar l'espai i poder-hi construir un edifici, però actualment aquesta iniciativa continua pendent.



Projeccions de millora

Un dels projectes de l'Ajuntament que afecta directament la zona consisteix en la unió dels dos extrems del carrer Fontanilles que estan interromputs per un dels vèrtexs del solar. Aquesta iniciativa permetria comptar amb més espai públic destinat a la circulació de cotxes i de vianants.

Entre el veïnat, hi ha la intenció d'arreglar la façana de color salmó d'un dels edificis més propers al solar, però sorgeixen els dubtes de tirar endavant les obres o bé restar a l'espera si abans no s'arreglen els desperfectes. Els veïns creuen que pintar la paret exterior de l'habitatge amb l'objectiu de tapar unes taques fosques a la zona d'obaga, acció considerada una de les raons de la rehabilitació, podria veure's perjudicada si abans no es neteja el territori adjacent.

Fonts municipals asseguren que els propietaris del solar han iniciat els tràmits per tirar endavant la promoció urbanística que permetrà ordenar l'espai afectat. Així doncs, l'Ajuntament sosté que a partir d'aleshores, podrà començar el projecte d'unificació de les dues extremitats del carrer Fontanilles, garantir unes voreres més amples i segures i treballar per canviar i millorar els pals de llum precaris que hi ha a hores d'ara.