Salt convoca els veïns per explicar les noves àrees verdes d'aparcament

L'Ajuntament de Salt organitza diverses sessions informatives el pròxim 19 de juliol a la sala de plens amb l'objectiu de resoldre els dubtes que tinguin els veïns i veïnes amb la implantació de la nova zona verda. A la reunió hi assistirà l'alcalde, Jordi Viñas, i el regidor de Mobilitat, Toni Vidal.

Les noves zones verdes, que es pintaran durant la segona quinzena de juliol, i les noves places de zona blava, que s'estan pintant aquesta setmana, entraran en funcionament el proper dia 6 d'agost.

Les places de zona verda són d'us preferent per als residents de la zona, i estan ubicades al costat de grans equipaments i serveis amb l'objectiu de facilitar l'aparcament dels veïns i veïnes. Les zones blaves s'ubiquen a zones comercials per tal de facilitar la mobilitat dels vehicles en benefici del comerç.

Els vigilants informaran a partir de l'1 d'agost als usuaris de l'entrada en funcionament de les noves zones d'estacionament per pagament per resoldre dubtes.

A més, l'Ajuntament farà una campanya porta a porta difonent un díptic informatiu on s'especifica com funcionarà el nou servei i el cost. A través del web municipal, els veïns i veïnes tindran accés al web de pagament d'abonaments i tota la informació sobre les zones verdes i una adreça de correu per a poder fer consultes.

El cost dels diferents abonaments per a una persona empadronada a Salt serà de 20€ anuals, 10€ trimestrals , 5€ mensuals o 0,25 cèntims per dia complet.