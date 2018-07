Un sindicat porta al síndic de greuges l'estat «malalt» de la comissaria de Vista Alegre

El Sindicat Autònom de la Policia (SAP- SEPOL) dels Mossos d'Esquadra ha portat el mal estat de la comissaria de Vista Alegre al Síndic de Greuges, després de portar al cas en reunions regionals, al Comitè de Seguretat i Salut Laboral i a Inspecció de Treball. El sindicat considera «lamentables» les dependències policials d'un edifici que titlla de «malalt». Els representants dels agents exposen que les instla·lacions estan obsoletes i no cobreixen les necessitats «ni de les persones que hi treballen ni la de les que hi estan detingudes.

L'organització sindical fa un recull de deficiències a les instal·lacions. Un dels temes fa referència al despatx de custòdia. Amb «cadires fetes malbé i mobles amb cantoneres desfetes i estellades» pel desgast i envelliment que fan que les condicions laborals no siguin «segures ni saludables». La cadira de custòdia no se substitueix malgrat multitud de demandes. Pel sindicat sembla que no es volen canviar per mantenir-la «com si es tractés «d'un trofeu històric».



Defecacions a la garjola

En un primer lloc expliquen que l'estat de les garjoles és «lamentable»» perquè hi ha una «ventilació inexistent». En concret assenyalen que sovint fa pudor perquè no hi ha lavabos per als destinguts i això fa que alguns facin les seves necessitats dins la garjola. Tampoc hi ha armariets per guardar les pertinences d'aquests detinguts.

La petició al Síndic de Greuges inclou també aspectes relacionats amb la inseguretat a l'interior de l'edifici policial. En aquest sentit, denuncien que «la zona d'entrada de detinguts o el vestíbul d'entrada a la comissaria) no ofereixen «totes les garanties de seguretat» que haurien de tenir.

Per tot això, l'organització demana al síndic que reclami a la Generalitat, novament, que es posin lavabos a les cel·les, que es garanteixi la renovació de l'aire de la zona de custòdia i que es renovi urgentment el mobiliari, entre d'altres. «Són actuacions que cal fer-les de manera digilent», conclou el sindicat.