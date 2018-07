Podem ha escollit Cheikh Tourad Dioum Diallo com a secretari general de Girona amb el 59% dels vots. El nou secretari general s´ha envoltat d´un equip de 6 persones del cercle de Girona per desplegar el seu programa i la seva acció política. Entre altres, hi ha Teresa Palmer, Joan Antoni Balbin, Mabel Sainz, Tatiana Carrillo. Cheikh Tourad Dioum Diallo és enginyer agrònom.