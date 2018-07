La CUP denuncia el 2017 el govern va invertir menys en barris, drets socials i medi ambient del pressupostat

La CUP-Crida per Girona ha valorat el Compte General de l'Ajuntament de Girona corresponent a l'exercici 2017, en què es detalla el grau d'execució definitiu de les partides previstes al pressupost municipal. La formació ha ressaltat la importància d'aquest document perquè "és on es reflecteixen les prioritats reals del govern", i ha denunciat que el govern ha invertit molt menys d'allò pressupostat en àmbits clau com els barris, els drets socials o les polítiques ambientals. En canvi, els cupaires han denunciat que partides com la promoció turística o el finançament de grans esdeveniments privats han rebut tots els recursos pressupostats.

Pel que fa als barris, el regidor Lluc Salellas ha denunciat els baixos nivells d'execució de partides com la del Pla Integral del Sector Est, en què només s'han executat 6.000€ dels 50.000 previstos, o la del Pla Integral de Sant Narcís, de la qual només se n'ha executat un 10%.

Altres projectes pressupostats que no s'han executat són el Pla de Millora de Torre Gironella, la millora d'espais comunitaris de Can Gibert, o les partides de la Casa Pastors i del carrer Cardenal Margarit, entre d'altres. El regidor també ha qüestionat que de la partida destinada als pressupostos participats, només se'n desenvolupés un 33%.

En l'àmbit dels drets socials, la regidora Laia Pèlach ha criticat que el govern només gastés un 60% de la quantitat pressupostada per a polítiques d'habitatge, i ha denunciat que aquesta quantitat representa aproximadament la meitat de les partides executades per promoció turística.

En el cas de les polítiques d'igualtat, Pèlach ha denunciat que de la partida d'Igualtat de Gènere només se n'executés un 60%, i que de la partida del Servei d'Intervenció de Violència de Gènere tot just es gastessin 10.000€ dels 50.000 pressupostats. En joventut ha qüestionat que no s'hagin desenvolupat projectes com l'Oficina d'Emancipació o l'Espai Jove de l'Esquerra del Ter.

Finalment, quant a les polítiques ambientals, la regidora ha destacat que el govern deixés diners de la partida del Pla de Mobilitat sense executar, o que no es gastés ni un euro dels 75.000€ pressupostats a la partida de lluita contra el canvi climàtic. Per contra, Pèlach ha denunciat que les partides relacionades amb la gestió dels residus, corresponents a la incineradora, al tractament i a la depuradora s'hagin acabat gastant 11,4M€ quan la dotació inicial era de 8,4M€.

En aquest punt, la regidora ha carregat contra la política de residus del govern que en comptes d'invertir en campanyes de sensibilització i en sistemes més eficients i sostenibles com el porta a porta, destini milions d'euros per perpetuar el model "caduc i insostenible" que representa la incineradora de Campdorà.