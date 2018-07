La CUP denuncia que l'Ajuntament de Girona es gasta el doble en promocionar el turisme que en habitatge

La CUP denuncia que l'Ajuntament de Girona es gasta el doble de diners públics en la promoció turística que en polítiques d'habitatge. En concret, segons el Compte General que ha presentat la formació, el consistori va dedicar 600.000 euros a la incentivar el turisme a la ciutat, i en canvi en va destinar 300.000 a l'habitatge. El regidor de la formació Lluc Salellas ha titllat el govern municipal de Marta Madrenas d'"antisocial" i ha recriminat que "hi hagi més diners per a Temps de Flors que per a les Fires de Sant Narcís". Salellas també ha lamentat que "només" s'hagi executat un 33% del què estava previst en els pressupostos participatius dels barris. "Aquesta és una queixa habitual entre els veïns, que veuen que allò que han votat, triga molt a fer-se", ha reblat. Una altra denúncia de la CUP ha estat la poca inversió mediambiental. En aquest sentit, també s'ha criticat el sobrecost de 3 milions en les obres de reforma de la incineradora de Campdorà.