La germana de Puigdemont insta a participar en la manifestació de dissabte com a resposta a l'extradició

Anna Puigdemont, germana de Carles Puigdemont, ha animat avui la ciutadania a assistir a la mobilització de dissabte que ve dia 14 a Barcelona com a resposta a la decisió de la justícia alemanya d'extradir per malversació l'expresident.

"Com més massiva sigui la manifestació de dissabte, potser des d'Alemanya veuran amb uns altres ulls allò que reclamem", ha afirmat Anna Puigdemont durant un acte celebrat avui a l'Ajuntament de Girona al qual ha acudit com a representant de l'Associació Catalana de Drets Civils, una de les organitzacions que convoquen aquesta protesta.

Segons la germana de l'expresident, "si la gent continua persistint i sortint al carrer, serà un punt que s'ha de tenir en compte", a l'hora que ha assenyalat que aquestes mobilitzacions són "de gran suport i ajuden molt les famílies dels polítics presos i exiliats".



Organitzen autocars per anar a Barcelona

Anna Puigdemont ha informat que per facilitar l'assistència a la manifestació de Barcelona, convocada entre d'altres associacions per Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional de Catalunya, una vintena d'autocars sortiran de ciutats com la capital gironina, Figueres, Banyoles o Puigcerdà.