Girona farà predominar el color groc als llums de Nadal

L'Ajuntament de Girona vol engroguir els carrers i les places de la ciutat per les festes de Nadal i de Reis. El plec de condicions tècniques que haurà de seguir l'empresa que guanyi el concurs per col·locar els llums nadalencs inclou un apartat on es deixa clar que hi haurà un color «principal»: el groc. Segons el document, es vol reforçar «la intenció de caracteritzar el color global dels espais, definint els colors preferents que es tindran en compte com a criteri d'homogeneïtat».

Imatge d'arxiu d'uns llums nadalencs a la ciutat de Girona · Aniol Resclosa

Cada barri tindrà un percentatge de groc que l'adjudicatària haurà de complir. Els colors s'han classificat en diferents tipologies. El «Groc Girona», com a color principal i «Colors Girona», on hi haurà colors secundaris que «apareixeran puntualment per donar joc i contrast», com el vermell, el blau i el violeta com a colors «mediterranis, de clima assolellat, de colors sorrosos i torrats», que busca allunyar-se de la paleta de verds presents en la rica naturalesa de la ciutat. També el blanc com a color present als «núvols i el reflex d'aquests a l'aigua, que emmarca el pintoresc conjunt».

Al Barri Vell, el groc i les seves diferents tonalitats haurà de ser del 90%. Al carrer del Carme serà del 80%. Al Mercadal serà el 70% i a l'Eixample, el 60%. En altres barris com Sant Narcís, Santa Eugènia, Can Gibert, Sant Daniel, Torre Gironella, les Pedreres, Font de la Pólvora, Vila-roja, Palau, Montilivi, la Creueta, Pedret, Pont Major, Sant Ponç, Fontajau, Taialà, Germans Sàbat i Montjuïc, serà del 40%.

En aquest sentit, s'explica que el groc és el «color principal de la ciutat» i que «és un color provinent de la pintura de les cases evocades a l'Onyar». Al text s'hi afegeix que es tracta d'un «color present a la història pel seu significat de germanor, unió i amistat i palès en la majoria de les façanes més emblemàtiques de la ciutat». S'admetran diferents gammes dins del color groc, com ara ataronjat, daurat, tènue o fred. «És la combinació d'aquests ocres, mangres i sienes que crea la imatge universal» del que es denomina «Groc Girona». També s'acceptaran, fins i tot, alguns tipus de llums blancs sempre que no superin la temperatura de 6.000 kelvins.

La idea és fer l'encesa de llums el 23 de novembre i apagar-los a partir del 7 de gener. En total,seran 79 carrers i 30 places. Hi haurà vint espais nous: carrer de l'Obra - Santa Clara, plaça Salvador Espriu, plaça de l'U d'Octubre 2017, carrer de Sant Daniel, plaça Grup Torre Gironella, Pujada de les Pedreres, passeig de Fora Muralla, avinguda de la Font de la Pólvora, plaça de Girona, rotonda Creu de Palau, carrer dels Jocs Olímpics, Creu de Palau, rotonda Emili Grahit, carrer de Palafrugell, avinguda de França, rotonda de Fontajau, carrer J. Maria Prat i Roca, carrer de Montjuïc i ronda Fort Roig. Es col·locarà un arbre de 15 metres a la plaça Catalunya.

El preu de sortida del concurs serà de 266.563,00 euros, amb IVA inclòs, similar al del 2017. L'empresa andalusa Iluminaciones Ximénez ha guanyat els últims set anys.