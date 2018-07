Girona multa amb 400 euros un proveïdor per lliurar tard uns arbres

L'Ajuntament de Girona ha sancionat amb 400 euros l'empresa que li va subministrar arbres en mal estat i amb retard. En total va lliurar 48 exemplars que no tenien les condicions necessàries. A més, els va lliurar més tard del que manava el contracte de l'adjudicació.

Fa uns mesos, l'Ajuntament va obrir un concurs públic per comprar 351 exemplars de diferents tipus amb un preu de sortida de 50.837,60 euros. L'adjudicació es va fer a Viveros Gutiérrez, de Valladolid, que va oferir la venda dels 351 arbres que es demanaven per un import de només 32.297 euros. Al concurs s'hi havien presentat sis empreses.

L'empresa havia de lliurar els arbres en tres moments diferents. La primera setmana havien de ser 113, tot i que només en van arribar 93 en la data fixada. La segona setmana havien de ser 117 més i, a la darrera, haurien de ser 121 exemplars. Com que el contracte deixava clar que es penalitzaria amb 100 euros cada dia de retard de l'entrega, s'ha imposat una sanció de 400 euros a l'empresa. La junta de govern va aprovar a finals del mes de juny la imposició de la multa per l'entrega tardana dels exemplars.

Dels que van arribar en la primera entrega, se'n van detectar 47 en mal estat. I de la segona entrega, un altre arbre. Es van detectar diferents anomalies. Alguns tenien branques seques, les gemmes cremades pel fred, la copa petita o mal formada, les arrels tallades, espiralitzades, massa gruixudes o directament no en tenien o el test amb el qual es va fer l'entrega era desproporcionat respecte del tronc.



Controls de qualitat

Ho van comprovar tècnics de l'àrea de Sosteniblitat en portar a terme el control de qualitat rutinari que es fa en cada entrega d'arbres. Els tècnics escullen exemplars a l'atzar i observen que no presentin símptomes de malures o plagues i que estiguin ben formats. S'observa tant la zona de la copa com les branques, així com de les arrels.

Inicialment es pretenia reclamar a l'empresa que esmenés d'immediat els 48 arbres que no havien passat el control de qualitat. No obstant això, s'ha decidit posposar aquesta entrega en funció de les condicions climàtiques. El motiu és que ara no és època de plantació de l'arbrat i s'ha optat per fer-ho a partir del mes d'octubre, que es quan es podrà garantir la supervivència dels exemplars.