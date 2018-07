L'Activista Cultural Guillem Terribas serà el pregoner de la Festa Major de Salt. L'alcalde, Jordi Viñas, ha destacat de la seva figura "reuneix molts valors especialment culturals i que el seu origen saltenc el fa un pregoner ideal". La Festa Major de Salt aposta per una potent oferta lúdica i de lleure en família que es basada en les activitats proposades per desenes d'entitats de la ciutat, una programació àmplia per a tots els públics i els concerts a l'Era de Cal Cigarro.

Aquest any els caps de cartell dels concerts a barraques són Gatillazo, Big Sam's Funky Nation, Lagrimas de Sangre i Soul Machine. Una proposta diversa i que abraça diferents estils de música per amenitzar les nits del 24 al 30 de juliol.

Aquest any, a més, no hi faltarà el grup saltenc Pelukas. L'oferta musical es complementa amb el Festival de Guitarra Girona Costa Brava, o el projecte comunitari de dansa Salt en Dansa.

Les entitats tornen a tenir un pes rellevant a la programació d'actes, i aporten a la festa la cercavila dels gegants, el cremat, la feixina, els castells, les exhibicions de ball i el correfoc, que incorporarà aquest any un correfoc Txiqui, per als més petits. La regidora de Cultura, Eva Rigau, ha volgut destacar també els sopars de carrer dels que ha comentat que són "un plus afegit a la festa en els que es viu la vida de poble que Salt conserva"

El cartell de la festa d'enguany ha estat obra de l'artista Delphine Labedan, directora de l'Escola Municipal de Belles Arts de Salt (EMBA) inspirat en les Deveses i l'entorn natural de Salt.

Aquesta edició les persones de les entitats que tenen barraques a l'Era de Cal Cigarro han rebut una formació per poder dispensar alcohol de forma responsable. A més, es realitzarà una campanya informativa per conscienciar sobre les actituds cíviques i es difondrà un díptic per gaudir d'una festa lliure d'actituds sexistes.

Tot i que l'inici de la Festa Major serà el dia 24 de Juliol, des del cap de setmana anterior ja començaran algunes activitats com ara els tradicionals sopars populars i de carrer, recitals de poesia i activitats lúdic-esportives per anar obrint boca.

Aquest any, des de l'àrea de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Salt s'ha incorporat un nou tècnic de festes que ha permetrà una organització molt més directa dels actes i sobretot una nova via de treball conjunt amb les entitats del municipi que tant aporten a la nostra vila.

L'any passat, el pregoner de la festa va ser el president del Girona FC, Delfí Geli.