El PSC rebutja el canvi d'ubicació de les parades d'artesania del pont de Pedra

El grup municipal socialista es va reunir amb l'Associació d'Artesans del Pont de Pedra per traslladar la seva inconformitat amb la decisió del govern de canviar l'emplaçament de les parades. "El lloc adequat per a les parades d'artesans és sobre el Pont de Pedra. Hi ha una identificació clara entre aquesta activitat i el lloc on són els paradistes", ha dit Paneque.

"Volem posar en valor el treball d'una associació que porta desenvolupant la seva activitat i promoció de l'artesania des del 1994 i que han passat a formar part del teixit comercial i social" ha explicat la regidora i portaveu socialista Sílvia Paneque. "L'associació d'Artesans del Pont de Pedra tenia projectes de futur per millorar la Fira d'artesania del Pont de Pedra com la renovació de les parades, mecanismes de participació i transparència i potenciar les xarxes socials", ha explicat la regidora socialista.

"Pel nostre grup municipal, la ubicació actual és encertada i pensem que les parades d'artesans formen part del paisatge de la ciutat. Tenen importància per allò que és avui el Pont de Pedra i el Barri Vell. En tot cas pensem que no es pot procedir a una reubicació d'aquesta Fira de manera unilateral sense previ consens amb els artesans.I per suposat estic convençuda que aquesta decisió ha de ser dialogada i acordada amb l'Associació d'Artesans del Pont de Pedra amb la regidora responsable", ha conclòs Paneque. El grup socialista a l'Ajuntament de Girona també ha manifestat que en aquesta qüestió l'Ajuntament de Girona ha de tenir molt en compte l'opinió de l'Associació de Veïns del Barri Vell.

La solució que proposa el municipal socialista és que es consideri aquesta fira com un esdeveniment artesanal o com una Fira Tradicional. Aquesta condició permetrà establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'Associació d'Artesans del Pont de Pedra, que al seu torn tindrà la facultat de permetre la seva continuïtat a la ubicació actual. "No sembla coherent anunciar que es volen potenciar els productes de Km0 i el comerç de proximitat i de qualitat mentre s'anuncia la reducció i reubicació d'aquesta Fira artesanal a un espai desplaçat d'on han treballat sense cap problema fins a data d'avui", ha afegit la regidora.

El grup municipal del PSC considera que hi ha molts problemes a la ciutat i, per això, considera que és millor tocar al menys possible allò que ja funciona.

La portaveu socialista, Sílvia Paneque, també li demana al govern de la ciutat que resolgui quan abans millor, abans que acabi el mes d'agost, aquesta qüestió ja que "és especialment important prendre la decisió adequada ràpidament per poder assegurar la continuïtat del model actual els pròxims anys, i en especial, de cares a les Fires de Sant Narcís i Nadal d'enguany". En aquest tema no hi pot haver improvisació, tal com ha vingut succeint a Girona.

en d'altres qüestions els últims temps. El govern va comunicar una decisió que, al nostre entendre, no beneficia Girona. Ara pot fer un conveni i assegurar que veïns i veïnes i Associació d'Artesans puguin mantenir les parades a la seva ubicació habitual. El grup municipal del PSC considera que les activitats poc intensives i que no generen molèsties a ningú són un atribut de qualitat per al barri i la ciutat. "Al Barri Vell, seria bo trobar un equilibri raonable en altres activitats que generen molèsties. Però els paradistes del Pont de Pedra són ben valorats per a tothom", ha reblat Paneque.