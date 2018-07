El PSC recull firmes perquè la plaça de la Coma Cros es digui «8 de març»

El PSC de Salt va engegar fa uns dies una recollida de signatures per anomenar la plaça de davant de la Coma Cros «Plaça 8 de març». Joan Martín, regidor i alcaldable dels socialistes saltencs, ha explicat que «la proposta és un homenatge a totes les dones treballadores de la vila, però especialment a les treballadores de la fàbrica tèxtil Coma Cros».

«Amb aquesta iniciativa es pretén denominar la plaça amb una nomenclatura que no exclogui una part de la vila, ja que el nom proposat per l'Ajuntament, plaça 1 d'octubre, no representa molts dels veïns. La transversalitat del nom és evident, i no causa cap confrontació entre la ciutadania», ha dit l'edil.

Segons els socialistes, «en poc més d'una setmana ja s'han reunit prop de 200 signatures, més dels 147 vots favorables a la proposta de 'plaça 1 d'octubre' que es van recollir en el procés participatiu» que va endegar l'Ajuntament de Salt fa unes setmanes. «Demà –avui per al lector– explicarem la nostra iniciativa als veïns i veïnes que s'apropin a la carpa instal·lada al mercat setmanal. Volem un poble fraternal i que no exclogui una part important dels seus habitants», ha conclòs Martín.