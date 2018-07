Els veïns de Sant Narcís proposen 98 actuacions en el pla integral del barri

La fase de participació ciutadana del Pla integral de Sant Narcís va celebrar ahir l'última reunió. La trobada, que va tenir lloc al Centre Cívic Sant Narcís, va servir per recollir fins a 98 actuacions proposades per part dels veïns i veïnes del barri durant els pràcticament dotze mesos que ha durat el procés.

Ara s'entrarà en la fase de revisió i priorització d'aquestes propostes, per elaborar el document tècnic del pla integral i on es recollirà també com executar les demandes veïnals. L'esborrany d'aquest document es presentarà a la ciutadania de Sant Narcís abans de la seva aprovació a través del Ple municipal.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va visitar ahir els participants en l'última reunió i els va agrair l'esforç portat a terme en el procés. "La participació ciutadana és un repte que tenim com a ciutat però el treball que heu fet durant aquests mesos és un exemple de com es pot treballar de forma col·lectiva per al bé comú del barri i de la ciutat", va destacar, afegint que "vull també fer un punt d'autocrítica perquè ens hagués agradat que hi participés més gent, però hem aconseguit un nivell qualitatiu amb uns grans resultats i ara, més enllà de les xifres, el que importa són les conseqüències que tindrà aquest procés i aquest pla integral per a Sant Narcís". De fet, la participació continuarà vigent en els propers passos.

Entre les propostes generals d'acció que s'han assenyalat durant la fase d'identificació de necessitats i potencialitats del pla, hi ha aspectes relacionats amb cadascuna de les tres grans taules de treball: territori (revisar els límits del barri i dels àmbits escolars, crear un aparcament dissuasiu lligat amb la línia 5 del bus urbà, convertir Sant Narcís en un eix comercial, crear tres parcs canins més o millorar l'urbanisme i els usos de diferents zones i edificis del barri), convivència (detectar gent gran amb soledat no volguda al barri, ampliar les activitats extraescolars, fer sessions de cinema a la fresca o crear un espai jove autogestionat) i dinamització (estudiar el patrimoni viu del barri, potenciar el bèlit, obrir el projecte La Volta a altres col·lectius o fer gimnàstica saludable al parc de la Comtessa Ermessenda).

El Pla integral de Sant Narcís va començar el 12 de juliol del 2017 –just ahir feia un any- amb el taller d'igualtat. Des del setembre del 2017 fins al juliol del 2018 s'han portat a terme diverses reunions de les taules de treball del pla (Territori, Convivència i Dinamització), en les quals han participats una setantena de persones, a més de les deu que formaven part de la taula ja existent del Projecte Ferroviari.

L'Ajuntament de Girona va impulsar el procés per redactar el Pla integral de Sant Narcís amb la finalitat de promoure l'harmonia, la identitat i les potencialitats del barri amb l'objectiu de cercar noves oportunitats i donar una resposta social, territorial i econòmica per obtenir-ne un impacte positiu.