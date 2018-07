Sarrià i Sant Julià fan força perquè Ensenyament ubiqui un institut a la zona

Els alcaldes de Sarrià de Ter i de Sant Julià de Ramis han escrit una carta conjunta al Departament d'Ensenyament demanant poder-se reunir amb el conseller, Josep Bargalló, per parlar de la construcció d'un institut a la zona. Narcís Fajula i Marc Puigtió voldrien que la reunió amb el representant del Govern català es pugui celebrar al més aviat possible.

Els dos alcaldes recorden en la missiva que la petició «de la creació del nou institut que englobaria» els dos municipis ja «s'estava gestionant amb l'anterior equip del Departament d'Ensenyament». En aquest sentit, exposen que creuen que «aquest projecte s'ha de poder continuar endavant ja que la població dels dos municipis supera els 8.000 habitants». A parer seu «aquest volum de població és un clar indicatiu de la necessitat de poder disposar d'aquest servei».



Una llarga reivindicació

La petició dels dos ajuntaments arrenca de lluny i es va evidenciar quan Ensenyament va «prioritzar» l'habilitació de les naus de l'antiga fàbrica Simon de la carretera Barcleona de Girona per fer-hi la seu de l'insitut Ermessenda.

Aleshores, la demanda deixava clar que la construcció d'un edifici d'estudis de secundària entre Sarrià i Sant Julià de Ramis- i Medinyà- permetria «descongestionar» altres IES com el Rahola, el Xifra o el de Celrà, que és on ara van els estudiants d'aquestes poblacions. Com a proposta relataven que es podria destinar l'IES Carles Rahola del Pont Major a estudis postobligatoris i cicles formatius. I que, per iniciar, les obres del nou institut al nord de l'àrea urbana de Girona, es destinés el cost anual que paga pel transport escolar a la zona (280.000 euros) a iniciar les obres.



Arguments

Entre les dades per donar arguments a la seva petició, recordaven que «els escolars dels tres municipis que actualment fan sisè de primària, l'any vinent omplirien fins a quatre classes de primer d'ESO».