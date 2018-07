El PDeCAT assegura que Salt «mai havia estat tan brut»

«Us heu preguntat alguna vegada quina és l'olor real de Salt? Doncs és impossible de saber-ho ja que la pudor corre pels carrers de forma alarmant». Ho assegura el regidor no adscrit i membre del PDeCAT de Salt, Josep Valentí.

El representant de la formació assenyala que «per a molts saltencs, el dia comença amb la visió desagradable de piles de bosses d'escombraries sobre les voreres, contenidors de reciclatge plens a vessar, restes orgàniques per terra i insectes de tota mena que les sobrevolen». Valentí assenyala que «el poble mai havia estat tan brut i, si les coses continuen d'aquesta manera, esperem que això no afecti a la salut dels nostres veïns i veïnes».

En aquest seguit es pregunta si la regidora responsable de l'àrea, Marta Guillaumes (IPS- CUP), «viu en un altre món o potser amb l'Alícia al país de les Meravelles, però la resta no estem en una terra de fantasia sinó en una realitat ben crua, bruta i pudent». Per tot això, qüestiona que l'equip de govern dediqui «el temps suficient a una gestió tan important com la de la neteja».