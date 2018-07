El PSC rebutja la reubicació de les parades d'artesania del pont de Pedra de Girona

El PSC de Girona s'ha reunit amb l'associació d'artesans del pont de Pedra per traslladar la seva inconformitat amb la decisió del govern de canviar l'emplaçament de les parades. «El lloc adequat per a les parades d'artesans és sobre el pont de Pedra. Hi ha una identificació clara entre aquesta activitat i el lloc on són els paradistes», ha dit Paneque.



La solució que proposa el PSC és que es consideri aquesta fira com un esdeveniment artesanal o com una fira tradicional. Aquesta condició permetrà establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'associació d'artesans, que al seu torn tindrà la facultat de permetre la seva continuïtat a la ubicació actual. «No sembla coherent anunciar que es volen potenciar els productes de km 0 i el comerç de proximitat i de qualitat mentre s'anuncia la reducció i reubicació d'aquesta fira artesanal a un espai desplaçat d'on han treballat sense cap problema fins a data d'avui», ha afegit.

Els socialistes consideren que hi ha molts problemes a la ciutat i, per això, considera que és millor tocar al menys possible allò que ja funciona. També li demana al govern de la ciutat que resolgui el tema quan abans millor. El grup municipal del PSC considera que les activitats poc intensives i que no generen molèsties a ningú «són un atribut de qualitat per al barri i la ciutat».