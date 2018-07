Reserves plenes fins al febrer per degustar la lluna

mulsió d'anacards activats amb llet de coco i mel amb una salsa d'acompanyament és una de les preparacions estrella del restaurant Bionbo, sota el lema «menja vida, menja color». Oferint una gastronomia ecològica, km 0 i saludable, Bionbo a hores d'ara té les taules plenes tots els vespres fins als mesos de gener-febrer de l'any vinent, un autèntic èxit per un projecte que tan sols té dos anys de vida i sense l'impuls d'una estrella Michelin.

El motor que el mou és la gran ànsia de créixer a través d'una nova botiga de productes ecològics i una web on es podran trobar les referències de més de 5.000 aliments, entre altres iniciatives. Per tal de satisfer els comensals inquiets i curiosos que vulguin tastar-lo, el restaurant ofereix menús de migdia econòmics i que varien diàriament que només requereixen una trucada un o dies abans per assegurar una taula al petit menjador del carrer del Carme número 75 de Girona.

El seu fundador, el xef Xavier Aguado, després de viatjar arreu del món i formar-se a Escòcia, Portugal, Turquia i fins i tot a la Xina, va tornar a casa amb el desig d'obrir un restaurant on poder expressar la seva filosofia. A través de composicions ben calculades de producte proper amb certs tocs exòtics, Bionbo proposa un menú degustació al vespre que necessita el temps i l'esforç dels clients per endevinar tots els ingredients amagats i que, en ocasions, enganyen. Potser aquest és el secret que emplena totes les reserves a sis mesos vista, experimentant un auge in crescendo des dels primers mesos d'obertura fins a l'actualitat, farcida de propostes de futur.

«Bionbo té un problema i és que és un restaurant molt petit a nivell d'espai. Aleshores, la botiga, a banda de magatzem, també servirà d'obrador on podrem elaborar part de les preparacions i salses que els clients es podran endur a casa», explica Aguado, com una de les novetats pendent de cuinar-se. El nom del restaurant té molt a veure amb la naturalesa que hi ha al darrere, començant pel prefix «bio», relacionat amb el concepte ecològic, i el sufix «bo», referent a qualitat. Travessant les fronteres, la partícula «on», en anglès, vol dir encès, transmetent vitalitat i energia i, si viatgem al nord, els vascs dirien que «bion», sona a dues vegades bo. L'essència del restaurant es concentra en el llibre Alimentació prebiòtica, publicat el 2017, on el xef reflecteix part de les seves receptes beneficioses per a la salut intestinal, juntament amb la teoria de Xavi Cañellas, Jesús Sanchís i Lucía Redondo, experts en nutrició i salut digestiva.



Nous plats al forn

A banda de les noves possibilitats de la botiga i la pàgina web en potència, l'equip de Bionbo també prepara càterings, com ara l'encàrrec que manté amb la cocteleria gironina Cua de gall, i té entaulades diverses col·laboracions amb hotels. Una de les iniciatives més potents és l'oferta de tallers i cursos impartits pel mateix cuiner. De moment, el primer curs consolidat tindrà lloc el mes d'abril a Salt i el segon, encara a la nevera, té prevista la seva seu al Barri Vell, en forma de cinc sessions de dues hores. «Els cursos estaran lligats amb la cuina del restaurant i amb el tema del llibre: cuina prebiòtica relacionada amb la salut, oferint nocions bàsiques per la gent que vol innovar i provar ingredients diferents».

Cada dia noves idees s'afegeixen al saltejat. «A partir del setembre que ve, tancarem els dilluns per tal de consolidar les altres línies», apunta Aguado, que també avança que al mateix mes, Bionbo participarà a les portes obertes del Museu d'Art de Girona amb una proposta acolorida i remenada conjuntament amb l'artista gironí Pep Camps.