El rodatge de «Records de l'Alhambra» ha deixat 161.000 euros a Girona

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha afirmat que el rodatge de la sèrie coreana Records de l'Alhambra ha deixat 161.000 euros a la ciutat. Aquest impacte, segons exposa en una piulada a twitter es refereix a despeses d'allotjament, compensacions i serveis, entre altres.

La màxima autoritat gironina es mostra satisfeta per aquesta repercussió econòmica i indica que la ciutat s'ha «convertit en un plató atractiu per a moltes productores» i assenyala que «amb l'experiència hem millorat la relació entre filmació i veïnatge». Madrenas conclou: «seguim!». La sèrie es podrà veure a tot el món a través de la plataforma Netflix. La gravació va moure un equip tècnic format per unes 160 persones.

A Girona, la sèrie de ficció es va rodar en diferents escenaris del 18 al 22 de juny. El pont de Pedra, la rambla Llibertat, la Catedral, el pont de les Peixateries Velles i altres carrers i espais del Barri Vell de Girona van ser alguns dels punts que van quedar tallats al trànsit de persones i vehicles per gravar les escenes. Tot i que es podran veure algunes imatges de Girona, la sèrie està rodada principalment a Granada, en espais populars com l'Alhambra, el Paseo de los Tristes i alguns racons del barri de l'Albaicín. Hyun Bin, un dels actors coreans més famosos del país asiàtic i amb més projecció internacional, és el protagonista de la ficció.

El setembre de fa dos anys, ja es va rodar una altra sèrie coreana a la ciutat de Girona i també a Tossa de Mar. Es tracta de Legend of the blue sea i es va estrenar el novembre del mateix any amb un gran èxit.