La UdG vol convertir un antic edifici de Treball en residència universitària

La Universitat de Girona (UdG) i l'Ajuntament de Girona volen convertir un antic edifici propietat del Departament de Treball de la Generalitat en una residència universitària. La finca està situada al carrer Església de Sant Miquel, al barri de Palau-sacosta. En concret, a la perllongació de l'avinguda Montilivi fins a la Creu de Palau i està en desús des de fa anys. El consistori gironí i la universitat s'han posat d'acord per aquesta opció.

L'equipament està abandonat des de fa anys tot i que, exteriorment, no presenta símptomes de deixadesa. Antigament havia estat el local de l'àrea de Segurtat i Higiene de la Generalitat. Aquí s'hi feien cursos formatius vinculats a temes laborals i de salut. No està situat massa lluny del campus de Montilivi. De fet, només hi ha una baixada per un mateix vial, amb el camp del Girona FC pel mig.

El rector de la UdG, Quim Salvi, ha confirmat aquesta posada en comú: «s'ha establert un acord entre l'Ajuntament i la Universitat per prioritzar que aquest edifici es destini a residència d'estudiants i no a cap altre ús», ha assenyalat. Es tracta d'un espai molt gran que podria donar cabuda a una quantitat bastant important d'apartaments nous per a estudiants universitaris o per a professors.

Actualment, hi ha 283 apartaments universitaris repartits en dos grans blocs. Per una banda, hi ha els 70 habitatges universitaris que tenen una capacitat per a 105 places. Per l'altra, hi ha la residència universitària Resa que disposa de 213 habitacions de diferents tipologies i capacitats (individuals, amb cuina compartida i dúplex, entre altres).

No tan sols s'ha acordat que s'hauria de convertir aquest edifici. També s'ha avançat més en l'acord entre les dues institucions. Salvi ha explicat que «les dues entitats hem demanat la cessió d'ús de l'edifici al seu propietari actual».

La cessió d'us de l'edifici tindria l'aventatge que l'immoble ja està construït. Per tant no s'hauria d'adquirir un solar ni aixecar un edifici nou. Només s'hauria de fer una rehabilitació i adequació de les sales actuals per reconvertir-les en habitatges. Sigui com sigui, el cost d'aquesta opció seria bastant més econòmic i ràpid que la de construir un nou edifici.

Darrere d'aquesta operació, hi hauria dos objectius a més de poder ampliar el parc d'habitatges universitaris vinculats directament a la UdG. Per una banda, la universitat podria ampliar el seu radi per captar estudiants ja que els alumnes de fora de la ciutat podrien tenir l'allotjament a prop de la zona universitària. De la mateixa manera, l'Ajuntament, que considera el lloguer de pisos de la ciutat per a estudiants universitaris i també té en compte el creixement de pisos destinats a ús turístic, veuria com la pressió per trobar habitatges de lloguer a un preu raonable són més possibles que en l'actualitat.