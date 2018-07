ERC- MES insta Girona a recuperar la mitja marató

El grup municipal d'ERC-MES a l'Ajuntament de Girona ha instat avui a l'equip de govern a recuperar la popular mitja marató, que es va realitzar entre els anys 1994 i 2016 pels carrers de la ciutat. La portaveu del grup, Maria Mercè Roca, ha declarat que "es tractava d'una cursa molt emblemàtica que es va deixar de celebrar per manca de finançament privat".

Malgrat que la regidora delegada va anunciar que a l'Ajuntament li interessava l'esdeveniment i que se li buscaria una nova data, probablement a la tardor, no s'ha tornat a celebrar. En aquest sentit, la cap de l'oposició ha criticat que "en els darrers anys s'han promocionat els grans esdeveniments encarats al turisme, també en l'esport, però el govern de Girona segueix arraconant les iniciatives populars i de base".

Per la seva banda, el regidor d'ERC-MES Pere Albertí ha declarat que "la mitja marató era una de les curses més ben valorades tant per la gent de Girona com de fora de la ciutat", i ha explicat que la seva realització era possible "gràcies a desenes de persones voluntàries, pel seu caràcter ciutadà i popular". El regidor ha criticat que a hores d'ara Girona és l'única ciutat important de província que no celebra una cursa d'aquest estil, i ha instat a l'equip de govern a "buscar la manera que es torni a celebrar de cares a l'any vinent".

Concretament, Albertí ha llançat la idea d'utilitzar el segell de Destinació de Turisme Esportiu (DTE) com a paraigües per a poder realitzar la mitja marató. El regidor ha explicat que "en aquesta cursa hi participen molts corredors amateurs però també en vénen de professionals, i en aquest sentit l'ús de la DTE podria atraure a més gent, sempre vetllant per a què l'esdeveniment no perdi el seu caràcter popular".

A través d'aquest segell, ha apuntat el regidor, "potser seria més senzill buscar finançament per a la realització de la cursa". La idea de la coalició és que a la tardor de 2019 es reprengués la mitja marató de Girona.