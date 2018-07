Neix una plataforma a Girona per denunciar l'augment d'agressions feixistes

Diverses entitats, col·lectius, la CUP i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) s'han agrupat en una plataforma per denunciar "l'augment d'agressions i accions feixistes" a Girona ciutat, sobretot després de l'1-O. Pintades d'esvàstiques, atacs al Casal Independentista El Forn, amenaces i cops de puny... Els impulsors de la plataforma les han recollides totes en un llistat que aquest dilluns han fet públic. Asseguren que, al darrere de la majoria, hi ha un grup liderat per "feixistes històrics", que se sent "legitimat" per actuar cada cop "amb més impunitat". La plataforma, a més, assenyala directament un membre del Jovent Gironí –la grada d'animació del Girona FC- de qui diuen, directament, que és "d'ideologia nazi i ha comès algunes de les darreres agressions feixistes". Per això, reclamen al club que l'expulsi i, en cas que no sigui així, sol·liciten a l'Ajuntament que hi intervingui. "Perquè sabem que el feixisme segueix avançant si no se'l combat decididament, sense posicions tèbies o ambigües", recull la plataforma en un manifest.

La Plataforma Antifeixista de Girona la formen una desena d'entitats i col·lectius. L'integren l'Ateneu 24 de juny, l'Ateneu Popular Salvadora Catà, el Casal Independentista El Forn, Kan Kolmo, la CUP, Endavant Nordoriental, l'Espai Antiracista de Salt i Girona, la Forja i el SEPC.

Tots ells han decidit unir-se per plantar cara a les "agressions i actes feixistes" que, sobretot d'ençà del referèndum, han anat "en augment" a Girona ciutat. Asseguren que, al darrere de la majoria d'atacs, hi ha sempre un mateix grup (que sol actuar de nit emparat "per la foscor).

Els impulsors de la plataforma diuen que la situació ja ve de lluny, i que es remunta al 9 de novembre del 2014 (quan durant la consulta sobiranista alguns dels integrants van entrar a l'escola d'hostaleria i van fer malbé una urna). Però també subratllen que, a partir de l'1-O, aquest grup s'ha sentit "legitimat" per actuar amb "més impunitat" contra activistes, centres socials, casals populars i ateneus.

"Conscients del context d'excepcionalitat social i política en què ens trobem, hem decidit unir-nos per constituir la Plataforma Antifeixista Gironina", recull el manifest que avui han llegit els seus impulsors. "Perquè sabem que el feixisme segueix avançant si no se'l combat de cara i colze a colze; decididament, sense posicions tèbies o ambigües", hi afegeixen.

D'entrada, la plataforma ja ha recollit tot un seguit d'accions i atacs feixistes que s'han viscut a Girona ciutat. Abans de l'1-O, el llistat inclou "llançaments de pedres, vidres i petards" contra espais com el Casal 4 Rius o Kan Kolmo, a més de pintades a les parets (esvàstiques, lemes racistes i xenòfobs).

"A més, diversos membres d'aquests col·lectius de la ciutat han estat agredits directament pel carrer, tot i que pocs han anat a judici per por a represàlies", expliquen des de la plataforma. La majoria de les víctimes eren menors i universitaris.



Cops de puny, cadires i amenaces

A partir del referèndum, el llistat inclou una desena d'agressions i actes feixistes. Entre d'altres, pintades d'esvàstiques al col·legi Eiximenis, atacs al Casal Independentista El Forn (on un grup va llançar-hi cadires i va proferir amenaces) o agressions físiques a activistes i militants independentistes.

S'hi recull que, el 26 de maig, el mateix grup va clavar una cossa a un militant a la plaça Independència i el va perseguir brandant una cadena de ferro. O que el 25 de març, davant el col·legi Groc, van clavar dos cops de puny a un conductor que al cotxe hi portava el cartell 'Llibertat presos polítics bascos'.

La llista també recull les destrosses als 'tòtems de la Llibertat', instal·lats a prop de l'edifici Santa Caterina, o les amenaces que va rebre un jove que portava un llaç groc a la solapa.



Crítiques al Girona FC

Una de les portaveus de la plataforma, la Saray Espinosa, explica que el grup que comet la majoria dels atacs està liderat per "feixistes històrics", que cada cop actuen més "emparats per una xarxa informal que els fa de suport". En aquest sentit, Espinosa denuncia que els seus "líders" pretenen influenciar els joves per "reclutar-los cap al feixisme més pur i dur".

I aquí, la plataforma llança una crítica oberta al Girona FC. Acusen el club de negar-se a expulsar un dels membres del Jovent Gironí –la grada d'animació del Girona FC- "que és d'ideologia nazi i ha comès algunes de les darreres agressions feixistes". Els impulsors reclamen al club que li denegui l'entrada al camp i també apel·len l'Ajuntament de Girona perquè "intervingui i en forci l'expulsió". "Perquè si tot és política, el futbol també; i és necessari que aconseguim fer del Girona FC un espai on el racisme i el feixisme no hi tinguin lloc ni impunitat," subratlla el manifest.

La Plataforma Antifeixista de Girona assegura que no es quedarà "de braços creuats" davant aquestes agressions. Per això, d'entrada les ha fet públiques i ara s'obre a tots aquells col·lectius i espais de la ciutat que vulguin adherir-s'hi per eixamplar base i "no fer cap pas enrere per combatre el feixisme".