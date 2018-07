ERC- MES demana que el govern rectifiqui i no reubiqui les parades del pont de Pedra

El grup municipal d´ERC-MES a l´Ajuntament de Girona ha demanat avui al govern que rectifiqui pel canvi d´ubicació dels artesans del Pont de Pedra. La portaveu del grup, Maria Mercè Roca, ha declarat que "fa més de 20 anys que els artesans se situen allà, són ja part de la quotidianitat del Pont de Pedra i generen dinamisme i activitat econòmica a la zona".

La regidora ha criticat que amb els artesans han fet com amb l´enderrocament dels quioscos: "van apartant de la geografia de la ciutat els seus elements més populars i emblemàtics per donar pas a un model d´aparador i cartró-pedra que no compartim".

La cap de l´oposició s´ha referit també a les crítiques expressades en els darrers dies: "demanem al govern que rectifiqui perquè ha quedat clar que la seva decisió no és compartida per ningú: ni pels grups de l´oposició, ni per l´associació de veïns, ni per suposat pels mateixos artesans".

Per Maria Mercè Roca, aquest tipus d´artesania respon a un model comercial de proximitat que cal preservar i fomentar, "i no sembrar dubtes i dificultar la seva tasca, que d´altra banda mai, fins ara, s´havia qüestionat". Una altra vegada, ha criticat la regidora, "el govern de Girona falla en les formes i tira pel dret sense argumentar bé perquè fa les coses i sense proposar alternatives clares".



Manca d´alternatives



El regidor d´ERC-MES Miquel Poch ha instat al govern de Girona a "que expliqui quins són els problemes de seguretat que motiven la decisió de canviar d´ubicació els artesans del Pont de Pedra". Poch ha fet notar que "en més de 20 anys no havien causat cap problema de seguretat: aquest és un argument feble que el govern no ha estat capaç d´explicar". El regidor ha assegurat que si la decisió estigués ben motivada, ERC-MES s´avindria a parlar de possibles ubicacions alternatives, però "de moment no ens han convençut de l´encert de la seva decisió, més aviat al contrari".

Precisament sobre les alternatives, Poch ha reiterat que "és un error que es comuniqui als artesans que han d´abandonar al Pont de pedra però, al mateix temps, que no se´ls ofereixi una alternativa clara i satisfactòria per a totes les parts".

El regidor s´ha afegit a les crítiques de la cap de grup i ha reiterat que "cal que el govern rectifiqui aquesta decisió, equivocada i no volguda per ningú".