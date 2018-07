Malestar perquè Girona no reprèn l'organització de la mitja marató

Girona no tindrà per segon any consecutiu una mitja marató d'atletisme. Aquest fet ha provocat el malestar del món atlètic i del grup municipal d'ERC-MES. Un dels que està més decebut és el president del Club Atletisme Girona, Xavier Avellana. El maratonià recorda que l'any 2015 es va fer per darrer cop sota el patrocini del Corte Inglés i que l'any següent va agafar el relleu per «no deixar-la morir». No obstant, el 2017 no es va organitzar. Avellana exposa que es va oferir i que l'Ajuntament ni va dir que l'organització d'un esdeveniment com aquest s'havia d'escollir per mitjà dun concurs públic. Però no es va avançar prou en aquesta tramitació.

No obstant, aquest any 2018, Avellana es va tornar a oferir. I inicialment, es va decidir fer-la, segons explica «tirant-la endavant des del Servei d'Esports de l'Ajuntament, amb la col·laboració del Club Atletisme Girona». Es va intentar involucrar els altres clubs de la ciutat, alguns dels quals es van afegir al projecte. Fins i tot es van portar a terme diferents reunions per fer reviure el projecte. «Personalment em comprometo a tirar endavant aquest projecte de ciutat, per posar Girona el més alt possible en mitja marató». Però va arribar la decepció. Avellana va proposar circuits que passaven pels grans atractius de la ciutat: el Barri Vell, però «pel que sembla no és prioritari pel govern de la ciutat i per altra part hi torna a haver el tema ja recurrent que uns veïns del Barri Vell no volen esdeveniments en aquesta zona de la ciutat». com en altres tantes coses, seguirem sent una ciutat de «segona», lamenta.

D'altra banda, el grup municipal d'ERC-MES ha instat l'equip de govern a recuperar la mitja marató, que es va fer entre els anys 1994 i 2016 pels carrers de la ciutat. La portaveu del grup, Maria Mercè Roca, ha criticat que «en els darrers anys s'han promocionat els grans esdeveniments encarats al turisme, també en l'esport, però el govern de Girona segueix arraconant les iniciatives populars i de base». El regidor d'ERC-MES Pere Albertí ha recordat que «la mitja marató era una de les curses més ben valorades tant per la gent de Girona com de fora de la ciutat» i ha llançat la idea d'utilitzar el segell de Destinació de Turisme Esportiu (DTE) com a paraigües per poder fer la mitja marató.