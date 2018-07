Nova protesta de les treballadores d'Eulen a l'Ajuntament

Treballadors i treballadores de l'empresa Eulen van organitzar ahir al matí una concentració davant de l'Ajuntament de Girona dins la campanya «per un tracte digne i pel compliment de la normativa laboral». Reclamen que s'exigeixi que l'empresa tracti amb dignitat les treballadores i que compleixi de forma estricta el conveni de la neteja d'edificis i locals de Catalunya.

Segons el sindicat Comissions Obreres (CCOO), dins dels incompliments hi ha casos de persones que treballen «de dilluns a diumenge sense cap dia de descans, presumpte tracte vexatori per part de l'empresa a algunes treballadores, fer hores extra nocturnes o no pagar la nocturnitat», entre d'altres.

En un comunicat, CC.OO ha exigit a l'ajuntament que les empreses que treballin per l'ajuntament, com és el cas d'Eulen, «no puguin tenir actituds que vagin contra la normativa laboral i la dignitat de les treballadores».

Les treballadores i els treballadors tenen previst seguir amb les mobilitzacions. La propera concentració serà el dia 30 de juliol coincidint amb el proper ple municipal.

El 27 de juny ja van haver-hi les primeres mobilitzacions. Treballadores de l'empresa Eulen encarregades de la neteja de diferents equipaments municipals de Girona van concentrar-se per protestar perquè consideren que s'està incomplint el seu conveni, «se les està tractant amb manca de respecte i estan patint accions repressives per part de l'empresa»·