La plataforma contra els pisos turístics alerta de l'expansió a tota la ciutat

Una reunió convocada per la plataforma Més Barri, Menys Pisos Turístics va servir per posar de manifest l'expansió dels habitatges d'aquest tipus per tota la ciutat. Ara mateix n'hi ha 614 de registrats legalment, quan al juny del 2017 eren 411. El 53% són al Barri Vell (això significa que el 13,54 del total d'habitatges del casc antic és ja d'aquest tipus), però si s'hi sumen veïnats a tocar, com el Mercadal i el Carme Vista Alegre, la xifra creix fins al 68%. Al llarg d'aquest any, el principal increment però, s'ha detectat a l'Eixample Nord. Allà en 12 mesos aquesta tipologia de pisos ha pujat un 56%. Al Barri Vell, aquest augment ha estat de més d'un 30%.

La plataforma va fer ahir un balanç del seu primer any d'existència i, ara, es proposa fer «més visible» el «problema» que suposa l'existència d'aquests pisos, segona va indicar Arnau Barquer. La idea és fer un «front comú» molt ampli i, més, tenint en compte aquesta expansió daquests pisos per tota la ciutat. De fet, a la reunió, van rebre el suport de la Federació d'Associacions de Veïns i de la PAH Gironès. Entre el públic hi havia membres d'entitats veïnals, a més de regidors d'ERC-MES, la CUP i el PSC. Una altra proposta de futur és tirar endavant un Síndicat de Llogaters. Convençuts que molts estan en mans de grans empresaris, també volen fer un registre de propietaris. Arnau Barquer va insistir, durant la trobada en «l'obsessió de l'Ajuntament en negar que hi ha un problema» i va destacar que està repercutint en la no renovació de lloguers, increments d'entre el 20 i el 40% i en conflictes de convivència. Va indicar que la majoria d'afectats acaben marxant del barri. «Calen polítiques públiques valentes», va destacar. Mentrestant, Ruth Tramullas va reafirmar-se en un dels lemes de la plataforma: «Un pis turístic més és una llar menys» i provoca la desaparició del comerç tradicional del barri. A més, va relatar que el pla estratègic de turisme que impulsa l'Ajuntament- al qual inicialment no se'ls havia convidat- «va molt enfocat» a promcionar el turisme i està molt dirigit als hotelers i restauradors. També va destacar les incoherències municipals com ara un document sobre els pisos buits fet govern local indica clarament com els habitatges d'ús turístic són un dels problemes a la ciutat.