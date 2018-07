APPlying Mentoring, un projecte d'app per afavorir la inclusió de població immigrant i refugiada

L'arribada de l'estiu ha donat el tret de sortida al projecte "APPlying Mentoring: Innovacions socials i tecnològiques per a la inclusió de les persones immigrants i refugiades", liderat per l'investigador del departament de Pedagogia de la Universitat de Girona (UdG) Òscar Prieto-Flores. Aquest mes de juny ha tingut lloc la reunió inicial del projecte amb totes les institucions participants i ja s'ha activat la pàgina web.

L'objectiu de la recerca és afavorir la inclusió de la població immigrant i refugiada a partir del desenvolupament d'aplicació mòbil per millorar els programes de mentoria social. La mentoria social és una eina per promoure relacions de proximitat, igualtat i enriquiment mutu. Les persones que fan de mentores s'ofereixen voluntàriament per proporcionar un suport individual a una altra persona (mentorat), que es troba en risc d'exclusió social.

La recerca parteix de la hipòtesi que, en l'actualitat, la majoria d'experiències no apliquen característiques dels processos de mentoria social més eficaços. Segons l'equip del projecte, una major regularitat i proximitat en les trobades de la parella i el foment de converses que tinguin a veure amb un desenvolupament positiu de les persones d'origen estranger tindrien conseqüències molt rellevants en la seva inclusió social i en el foment de la interculturalitat.



Eines



"La creació d'eines d'ús per part de participants i professionals facilitaria un millor seguiment, avaluació i reformulació dels programes de mentoria social que treballen amb població d'origen immigrant i refugiada", assegura l'investigador principal del projecte, Òscar Prieto. Així, d'una banda, l'aplicació digital Messagenes MentorApp monitoritzarà les relacions de mentoria i generarà dades agregades sobre l'impacte de les mateixes, que permetran que els programes es beneficiïn dels elements que cal tenir en compte per millorar la seva efectivitat i contribuir a relacions més inclusives i interculturals.

De l'altra, el projecte també desenvoluparà una guia per a professionals que recollirà els elements que milloren l'efectivitat dels programes de mentoria social. L'objectiu és que totes dues eines puguin facilitar un millor seguiment, avaluació i reformulació dels programes de mentoria social que treballen amb població d'origen immigrant i refugiada.

En el marc d'aquesta recerca, s'observaran experiències com el Programa Català de Refugi, impulsat recentment per la Generalitat de Catalunya; el programa En Tàndem; el programa Referents; o el projecte Rossinyol, de la Universitat de Girona.



Equip investigador



L'equip investigador compta amb membres procedents de diferents entitats o institucions europees i nordamericanes: Universitat de Girona, University of Massachusetts Boston, Universitat del País Basc, Universitat Rovira i Virgili, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Pública de Navarra, The Civic Media Foundation (Holanda), plataforma Messagenes i Coordinadora de Mentoria Social.