La CUP critica que el govern fa un ús polític de la comissió de nomenclàtor

La CUP-Crida per Girona ha denunciat la "mala gestió" de la comissió de nomenclàtor per part del govern municipal. D'una banda, els cupaires denuncien que el govern utilitza les convocatòries de sessions i la confecció dels ordres del dia segons el seu interès polític. Així, des de la formació acusen el govern de convocar sessions de la comissió únicament per tirar endavant les propostes de nom que considera adequades, i en canvi es nega a tramitar denominacions que formen part del catàleg però que no considera adients o prioritàries.

La CUP-Crida per Girona també ha criticat que la comissió "no està servint per avançar en la feminització del nomenclàtor", un dels principals objectius pels quals va ser creada. En concret, els cupaires denuncien la negativa del govern d'incloure a l'ordre del dia de les dues darreres sessions la tramitació del nom de la treballadora del Trueta i sindicalista Rosa Bonillo per donar nom al pont de l'avinguda de França.

Es tracta d'un nom que forma part del catàleg des del 2017, i recentment tant la família com la Junta de Personal de l'hospital han fet arribar cartes de suport a aquesta designació i demanant que es faci efectiva en motiu del desè aniversari de la seva mort, que tindrà lloc aquest desembre. La Xarxa Dones Girona també dona suport a la petició.

Cal recordar que la comissió va néixer, el 2016, arran sobretot de la petició de Xarxa Dones Girona de treballar per la feminització del nomenclàtor. Per això el reglament preveu aquest objectiu: "La Comissió del Nomenclàtor cercarà l'equilibri en la composició del nomenclàtor vigent, entre les representacions masculines i les femenines en la denominació de vials i espais públics de la ciutat.

Per això, s'aplicaran criteris de discriminació positiva envers els noms femenins. En qualsevol cas, les propostes que s'elevin al Ple hauran de contenir almenys tantes denominacions de representacions femenines com de masculines, llevat de les denominacions neutres.". Malgrat això, els cupaires denuncien que les dues darreres designacions que s'han votat al Ple municipal no són representacions femenines.

Els cupaires han exposat la biografia de Rosa Bonillo: "Va ser, durant 20 anys, una infermera i líder sindical de l'Hospital de Girona Doctor Josep Trueta molt respectada tant pel conjunt del personal del centre, i no només pel del seu propi sindicat, com pels successius equips directius amb els que li va tocar enfrontar-se i, molt freqüentment, negociar. Ella no vivia a Girona, vivia a la Bisbal, però la seva vinculació amb el Trueta explica molts moments memorables del nostre hospital on, després d'un llarg procés oncològic, va tenir una mort digna, el dia 26 de desembre de 2008"