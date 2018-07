Localitzen a l'adolescent de 16 anys desapareguda a Girona

Els Mossos d'Esquadra en coordinació amb la Policia Local han trobat l'adolescent de Girona que havia desaparegut fa gairebé dues setmanes. El passat 13 de juliol els pares van presentar una denúncia al·legant que la jove «feia dies que no apareixia per casa», tot i que van explicar que «no era la primera vegada que es trobaven en aquesta situació» i que la marxa de la menor hauria estat «voluntària».

La noia de 16 anys ha aparegut avui a la localitat de Breda i s'ha portat a la comissaria de Santa Coloma de Farners sana i estàlvia, on l'han recollit els seus pares un cop han rebut l'avís a les dues de la matinada.

El darrer cop que la noia havia estat vista pels seus progenitors, aquesta portava una motxilla petita on només tenia un telèfon mòbil i uns pocs diners en efectiu entre altres objectes.Els intents de posar-se en contacte amb la menor –a través del correu electrònic– van ser fallits i per aquest motiu els pares van demanar ajuda per trobar-la als cossos de seguretat.