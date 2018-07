Picabaralla entre el PSC i el PDeCAT per l'impuls a les àrees verdes a Salt

Picabaralla a Salt entre el PSC i el PDeCAT per la imminent posada en funcionament de les noves zones blaves i de les àrees verdes d'aparcament. Els socialistes acusen, a través de les xarxes socials, els nacionalistes de ser els propiciatoris de la implantació de les àrees d'aparcament de pagament. Amb el govern (ERC i IpS-CUP) en minoria, cal els suport d'alguna altra força política per tal que tiressin endavant. Segons el PSC, acusa el PDeCAT de no haver evitar la implantació votant, juntament amb el govern municipal, en contra d'una moció socialista on es demanava que es paralitzés el projecte.

El PDeCAT, però, ha respost amb un comunicat: «Ens acusen de no evitar la implantació de les zones blaves i verdes al nostre municipi amb total incredulitat per part nostra, ja que en el ple del 18 de setembre del 2017 la formació socialista va votar a favor de l'ordenança fiscal que regula l'estacionament limitat de vehicles», indica el document. Recorden que aquell dia van abstenir-se en aquest ple atès que no veien clara la proposta. El representnat del PDeCAT, Josep Valentí, que a l'Ajuntament és regidor no adscrit en marxar del grup municipal de CiU, deixa clar que la seva « reacció és d'estupor i enuig davant les informacions falses dels socialistes saltencs malgrat que ja hi estem acostumats».

Tot això passa quan, avui a la nit, l'Ajuntament ha convocat els veïns en diferents reunions per explicar-los el sistema de pagament i la posada en funcionament de les noves zones blaves i les àrees verdes d'aparcament, que tenen una tarifa molt tova per als residents dels barris on s'aplica, però és en espais que abans eren gratuïts.