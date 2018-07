Un ple de gossos a Salt

El ple de Salt havia de debatre i votar, aquest dilluns, una moció presentada pel grup municipal Canviem Salt per «millorar els equipaments municipals destinats als gossos». Bàsicament, els pipicans. A les portes de l'Ajuntament s'hi van concentrar animalistes i veïns. A l'interior, els regidors van iniciar una llarga discussió, que al final, va acabar en no res, perquè Canviem Salt va retirar la proposta en no tenir prou vots a favor i enmig de les crítiques. Per exemple de PxC, que lamentava que d'unes reunions amb animalistes on hi van ser presents representants de diferents grups municipals en volgués treure crèdit polític apropiant-se de les seves preocupacions. D'oportunisme.

Durant el debat van aparèixer moltes dades que van generar un debat intens. La regidora del govern responsable de l'àrea, Isabel Alberch, defensava que el nombre de pipicans a la vila era més elevat que el de la ciutat veïna, la capital, amb el triple d'habitants i de gossos, mentre Wilder Palacio (Canviem Salt) apuntava que eren pocs i que feien «vergonya i fàstic». La picabaralla més tensa va ser entre Alberch i Jaume Torramadé (CiU). La representant del govern va explicar que s'havia fet una campanya de conscienciació als propietaris dels animals per tal que fossin cívics i compleixin la normativa, va apuntar. En total es va donar informació a 345 persones en tres mesos. L'exbatlle va fer de calculadora en un tres i no res i descomptant els dies festius li va sortir que els agents cívics cada dia aturaven entre dues i tres persones. Irrisori per a Torramadé.

Quan Alberch va concretar que la prohibició que entressin gossos en diferents espais públics com ara places i zones verdes, sobretot davant d'escoles, perquè s'han detectat multitud d'excrements, va posar d'exemple que davant de l'escola Les Arrels cada dia apareixen quinze tifes. Torramadé va trobar incomprensible que hi hagi aquesta quantitat de defecacions i que no s'hagi sancionat ningú, si se sap que apareixaran cada dia aquest nombre d'excrements. L'exalcalde nacionalista assegurava i lamentava que de la discussió no se'n faria «ressò» cap mitjà de comunicació, perquè no veia periodistes a la sala. Però en l'època 2.0, no va tenir en compte que ara es retransmeten per s treaming radiofònic des del web municipal.