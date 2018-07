Roger Torrent participarà al descens popular amb piragua pel Ter de diumenge

El president del Parlament, Roger Torrent, participarà en el XVII Descens popular amb piragua pel Ter - Memorial Francesc Ferrer que es farà el 22 de juliol. El descens mantindrà el recorregut habitual dels darrers anys. La sortida estarà situada a la Barca de Bescanó, els participants passaran pel parc d'Aigües Braves de la Pilastra, creuant els termes municipals de Salt i de Sant Gregori, i arribaran, després de completar un recorregut fàcil de 6 km, al parc de les Ribes del Ter a Fontajau.

Des de l'organització es vol potenciar el caràcter popular i reivindicatiu d'aquesta activitat, ajudant a fer prendre consciència, als participants i a la ciutadania en general, de la necessitat de retornar a la conca del Ter el cabal que es deriva, des de fa molts anys, en detriment del cabal del curs mig i baix del riu Ter. Un dels màxims exponents d'aquesta reivindicació va ser en Francesc Ferrer i Gironès, motiu pel qual, amb l'objectiu de recordar i donar a conèixer la seva tasca en defensa del riu Ter, s'ha incorporat el seu nom a aquesta activitat reivindicativa, lúdica i esportiva.

Com és habitual s'obsequiarà tots els participants amb una camiseta, hi haurà un dinar a peu de riu, servei d'autocar per recuperar els vehicles estacionats a la sortida i el sorteig de diferents lots de material esportiu.

L'actor i director Joel Joan ha animat a participar-hi indicant que serà «brutal» i «molt groga».