Més d'una vintena d'activitats per celebrar la Festa Major de Fornells

Fornells de la Selva viurà la seva Festa Major amb més d'una vintena d'actes programats, que inclouen novetats sonores com una festa Holi o un Torneig 4x4 de la nova modalitat d'Handbol gespa. Tot i així, durant els deu dies que ha de durar la festa major que dissabte passat ja va començar a escalfar motors amb un concert a la fresca, també hi ha activitats molt esperades. Durant l'edició anterior el consistori va posar en marxa el Tobogan Aquàtic Urbà, que va tenir molt èxit sobretot en els joves, i que enguany es podrà gaudir el dissabte 24, tot i que el traslladaran en un carrer amb més pendent.

Les novetats, però, conviuran en perfecta harmonia amb les activitats clàssiques. Tot i que el dissabte 14 ja es va fer la primera activitat de la festa, serà aquest dissabte quan tindrà lloc les primeres activitats de la festa, com els Campionats Locals de Petanca i de Botifarra, el Partit de Futbol Femení i el Partit de Casats contra Solters de Fornells. I a la nit, per tal de refrescar-se després de l'esforç físic, a les 21.30h, hi haurà un Bany Nocturn a la piscina municipal.

Segons el batlle de Fornells, Narcís Boschdemont, s'ha decidit apostar pel cap de setmana següent per programar les activitats 'fortes' de la Festa Major. «D'aquesta tenim una festa amb dos caps de setmana d'activitats», explica Boschdemont.

Les activitats seguiran diumenge 22 amb activitats com el Circuit de Trens Petits i la Festa de l'Escuma. Al vespre el grup teatral 1,2,3... acció! ha preparat l'obra «Teatre esquetxos» al Teatre de la Sitja.

Dimarts 24 tothom està convocat a gaudir del Tobogan Aquàtic, que s'instal·larà al carrer dels Àngels de 17:00h a 20:00h. A la nit el grup Zapping Catalonia serà l'encarregat d'animar la festa a la Zona esportiva El Molí. Dimecres tindrà lloc la tradicional Audició de Sardanes amb la cobla La Principal de Banyoles a la plaça dels Països Catalans, així com també hi haurà ball nocturn amb el grup La Montecarlo. La festa holi se celebrarà dijous 26 a la Zona esportiva El Molí, com una de les activitats destacades del programa d'enguany, i que sobretot sol atraure un públic més jove.

El pregó de la Festa Major es farà esperar fins el divendres 27, el dia que donarà el tret de sortida al cap de setmana més potent de la festa. A més, és el dia dels sopars: d'una banda, es farà el sopar de collers organitzat pel JAC als diversos restaurants del poble, així com també hi haurà el sopar a la fresca que organitza l'Agrupació Cultural a El Molí. I per celebrar la majoria d'edat que facin enguany els fornencs, el consistori ha organitzat un sopar de «La fornada». La nit estarà servida amb la Cantada d'Havaneres per part de TERRA ENDINS i amb la Cursa Bebet i Barra Mòbil al pàrquing de Can Biel, que després donarà lloc a l'espectacle de nit amb DJ Savi i Animal DJ.

Una altra de les activitats més destacades i esperades és la nit de festa amb el concert de DI-VERSIONES, SIXTUS I CELTIC'S DJ que tindrà lloc a El Molí. Diumenge, menuts i grans podran acomiadar-se de les festes amb una tarda d'activitats infantils i també de ball a El Molí amb La BETTY Orquestra.

El batlle de Fornells, Narcís Boschdemont, fa una valoració molt positiva tant de la programació de la Festa Major com de les novetats que enguany s'han incorporat al cartell. «Hem incorporat una Festa HOLI, que a Fornells no s'havia fet mai. Però hi ha moltes activitats que es mantenen perquè funcionen», explica, «i això es deu al fet que a Fornells som molt de tradició».

Pel que fa a la implicació de les entitats en la programació de la festa, el batlle considera que això no es dona només durant aquest període, sinó que «històricament les entitats han estat molt implicades durant tot l'any amb Fornells. La Festa Major la fem entre tots, entitats i Ajuntament», assegura, i rebla: «La Festa Major és com Nadal, que tothom torna a casa».