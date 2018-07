El PSC de Girona presenta al·legacions al reglament de les piscines municipals

El grup municipal del PSC a Girona ha presentat les al·legacions al Reglament Regulador de les piscines municipals de la ciutat de Girona. Els socialistes de Girona han recollit diferents opinions sobre l'ús de les piscines municipals de Girona i tenen preparat el document per presentar la setmana vinent al registre d'entrada de l'Ajuntament de Girona, quan el govern publiqui la proposta de Reglament al Taulell d'anuncis de la casa consistorial. Els principals temes presentats per als socialistes són facilitar l'entrada com a servei municipal amb preu assequible i millorar l'accés per a persones amb discapacitat o malalties clíniques.

L'ús de les piscines municipals i els serveis complementaris és un servei públic fonamental en el vessant lúdic, esportiu i educatiu. No debades les piscines com a equipaments municipals tenen una utilització tan individual i familiar, com també d'entitats, de clubs, de casals i d'escoles. El grup socialista considera que el grau de satisfacció dels usuaris és elevat i la utilització és intensa. En aquest sentit el Reglament que recull les funcions d'aquests equipaments recull els drets i els deures de tots els usuaris, el personal i els aspectes per afavorir el gaudi i la convivència.

La portaveu dels socialistes de Girona, Sílvia Paneque, considera que "el servei públic de les piscines municipals ha funcionat bé fins a data d'avui i que les millores que ara toca decidir, han de poder facilitar l'accés al conjunt de gironins i gironines a la piscina, i reduir la burocràcia per tal que les persones amb discapacitat en puguin fer un ús àgil". Fins ara, les persones amb discapacitat i informe mèdic, on es detalla que l'ús de la piscina representa un bé per la salut, han de fer cada any els tràmits pertinents. Els socialistes proposen que hi hagi un carnet permanent i estalviar aquesta feina burocràtica inútil i costosa per als usuaris.

El regidor socialista, Quim Rodríguez, ha analitzat detalladament el Reglament presentat per l'equip de govern i considera que "pot tenir una ambició molt més gran". Els socialistes han presentat algunes consideracions socioeconòmiques per tal que el conjunt de classes mitjanes de la ciutat de Girona puguin accedir-hi amb més facilitats. "Les piscines municipals, com a servei públic, poden presentar algunes millores per tal que hi hagi gironins i gironines que se'n puguin beneficiar", ha conclòs Rodríguez.

Els socialistes presentaran les propostes següents al Reglament Regulador de les piscines municipals: quotes reduïdes per a persones majors de 60 anys; recuperar les bonificacions d'accés i gratuïtat per les persones amb informe social de vulnerabilitat; garantir que tots els infants puguin tenir accés a les piscines; no haver de presentar cada any un informe mèdic per persones amb discapacitats permanents o cròniques; o incloure el mecanisme de control per mitjà de fer una enquesta de satisfacció i proposta de millores sobre condicions de l'aigua, manteniment de jardins, serveis complementaris, civisme o atenció del personal.