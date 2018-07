El centre de serveis socials La Sopa atén unes cent persones més que el 2016

El Centre d'Acolliment i Serveis Socials La Sopa, destinat a atendre a persones sense llar en situació d'exclusió social a la capital gironina, ha atès durant aquest 2017 un 7% més de persones que l'any passat, una xifra que equival a l'increment d'uns 100 atesos. Durant el 2016, el total de persones en seguiment i intervenció social van ser 1.505, mentre que el 2017 el total va pujar a 1.604. El 85% dels nous usuaris són homes entre 30 i 50 anys i el 90% es troba en situació d'atur, un 5% menys que el 2016. Les problemàtiques més destacades estan relacionades amb una mancança d'hàbits bàsics, de relació social i d'autocontrol de l'agressivitat. L'entitat té dues funcions principals: per una banda, garantir la protecció i creació de les condicions bàsiques per iniciar un procés de recuperació per aconseguir una socialització i un estat de salut més òptim i, per altra banda, sensibilitzar i conscienciar a la ciutadania sobre la realitat del sensellarisme per procurar fer-hi front de forma col·lectiva. El centre, ubicat al carrer Claveria, actua a través de quatre fronts: intervenció directa al carrer; oferta de serveis bàsics puntuals com la higiene personal, un menjador social i bugaderia; serveis bàsics permanents integrats per un Centre de Dia i Allotjament nocturn; i, per acabar, serveis de recuperació oferts a partir d'un Centre Residencial, pisos d'inclusió compartits i els pisos d'inclusió «Primer la Llar».

Segons consta a la Memòria de Serveis Socials de l'Ajuntament de l'any 2017, La Sopa va rebre un total de 41.585 visites que, igual que l'any anterior, el 95% no disposava de cap xarxa de suport familiar i/o social i també un 95% no tenia llar. També es va repetir la xifra d'usuaris (70%) que no tenien ingressos i els que en tenien, aquests rondaven els 400 euros al mes. El balanç d'ambdós anys indica que el 70% de persones ateses tenen un estat de salut precari i el 85% tenen problemes de salut mental i/o addiccions sense tractar. Una altra de les dades més destacades del darrer informe és que el 35% de ciutadans és la primera vegada que acudeixen a La Sopa. A més, el 85% del total fa més de tres anys que no compta amb una llar on viure, la majoria essent situacions cròniques i amb dificultats de recuperació.



Eines de recuperació

El centre residencial de l'entitat té una capacitat de 50 places i ha arribat al seu aforament màxim tant el 2016 com el 2017. Al llarg de l'any passat, la majoria d'usuaris van realitzar-hi una estada de 12 de mesos de mitjana, comptant amb un 30% de residents amb un estat de salut molt precari. La demanda desatesa es quantifica en un 35%, la majoria per situacions administratives irregulars.

El 2017 la institució comptava amb tres pisos d'inclusió social i sis pisos individuals «Primer la Llar». Una de les novetats destacades és que El Club Associació de Voluntaris Traçant Camins va poder afegir un dia de voluntariat amb l'objectiu de fer companyia als usuaris al Centre de Dia.