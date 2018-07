El Corte Inglés iniciarà les obres a la plaça Salvador Dalí el mes vinent

El Corte Inglés està a punt d'iniciar unes obres que duraran diversos anys a Girona. Després que l'Ajuntament li concedís, el mes de març, la llicència per executar els treballs d'ampliació del centres comercial de la carretera Barcelona, ara ja està quasi tot a punt. Fonts del centre comercial han admès que els treballs seran «complexos» en tractar-se d'una obra «gegantina» i que l'equipament comercial «no tancarà ni un sol dia i ni una sola hora». El pressupost del projecte està fixat en 20.890.293 euros.

Aquest mes d'agost començaran els primers moviments. Inicialment, només es treballarà a la plaça Salvador Dalí. L'operació començarà amb la tala dels arbres per part d'una empresa contractada pel centre i la retirada de bancs i elements de la via pública per part de l'Ajuntament. En parla·lel, s'hauran de fer canvis en la mobilitat a l'entorn de l'edifici. Afectarà algun pas de vianants, semàfors i una parada de taxis, entre d'altres, que s'hauran de canviar de lloc.

Al setembre començarà la part d'obra de la plaça més «visible», segons les mateixes fonts d'El Corte Inglés. S'aixecarà un mur pantalla per iniciar el procés per aixecar la plaça i anivellar-la a l'altura de la carretera Barcelona. També es faran 300 aparcaments a sota de la plaça. El centre ha declinat posar terminis a aquesta fase així com a l'ampliació del centre comercial aixecant dos pisos a l'edifici actual.

Fonts consultades per aquest diari indiquen que una obra d'un edifici nou de l'estil del Corte Inglés, solen durar aproximadament dos anys. A Girona però, l'equipament ja està construït i la complexitat, a més de les tasques ja prou complicades d'aixecar dos pisos sobre edifici actual, serà la reordenació profunda que preveu tirar endavant l'empresa de l'interior de l'equipament. I més tenint en compte que el centre no preveu abaixar les persianes ni un sol dia i fer compatibles els treballs amb el dia a dia de compres i vendes. Pel que fa a la plaça, l'execució del projecte podria fregar l'any. Tot plegat, fa calcular que el nou Corte Inglés no serà una realitats fins l'any 2021. La durada de la llicència és de 36 mesos.

El Corte Inglés perseguia aquesta ampliació des de l'any 2006. Des d'aleshores hi ha hagut diferents canvis de projecte. El més visible és el que afecta la plaça Salvador Dalí. Inicialment, el centre tenia previst ocupar gran part de la plaça a canvi de compensacions a l'Ajuntament tant en solars, com en la sessió d'una finca com amb una injecció econòmica en concepte de patrocinis d'esdeveniments. Aquest intercanvi va generar polèmica fins que, el 2012, El Corte Inglés va renunciar a ocupar la plaça i créixer per la part superior de l'edifici. A més, es plantejava aixecar la plaça - ara enfonsada i amb molt poc ús, al nivell de la carretera Barcelona.