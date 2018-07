La CUP denuncia «l'ús polític» de la comissió del nomenclàtor

La CUP-Crida per Girona ha denunciat la mala gestió de la comissió de nomenclàtor per part del govern municipal. Els cupaires denuncien que el govern utilitza les convocatòries de sessions i la confecció dels ordres del dia segons el seu interès polític. Així, des de la formació acusen el govern de convocar sessions de la comissió únicament per tirar endavant les propostes de nom que considera adequades, i en canvi, es nega a tramitar denominacions que formen part del catàleg però que no considera adients o prioritàries, com la de la infermera i sindicalista Rosa Bonillo per al pont de l'avinguda de França.

La nomenclatura de Bonillo forma part del catàleg des del 2017 i recentment tant la família com la Junta de Personal de l'hospital han fet arribar cartes de suport a aquesta designació demanant que es faci efectiva amb motiu del desè aniversari de la seva mort, que tindrà lloc aquest desembre. La Xarxa de Dones de Girona també dona suport a la petició. El reglament preveu l'objectiu que el nomenclàtor cerqui l'equilibri entre representacions femenines i masculines als espais públics.