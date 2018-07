Més de 130 persones baixen en piragua pel Ter entre Bescanó i Girona per reclamar que sigui «un riu tot l'any»

Més de 130 persones han participat aquest diumenge al XVIIè Descens Popular en Piragua pel Ter per reclamar que sigui "un riu tot l'any'. El recorregut, d'uns 7 quilòmetres, surt de Bescanó i acaba a Girona. Està pensat tant per als que són experts com per a aquells que mai han agafat un rem. L'acte té caràcter popular, però també reivindicatiu. El descens l'organitza el Club Piragüisme Salt-Ter i, abans de donar la sortida, s'ha llegit un manifest reclamant al Govern que no oblidi el seu compromís amb el retorn dels cabals. "Portem disset anys fent-ho i encara no ens n'hem sortit del tot; aquesta primavera ha estat plujosa i el riu baixa més ple, però durant l'hivern pràcticament sense mullar-te els peus hi havia trams on podies passar d'una banda a l'altra", explica Joaquim Fontané, un dels organitzadors.

Rems a la mà, piragües arran d'aigua i últims consells de seguretat abans d'entrar al riu. Fins a 134 persones han participat al descens popular que any rere any –i ja en van disset- organitza el Club Piragüisme Salt-Ter. Els participants han sortit de l'alçada del restaurant La Barca de Bescanó (Gironès) i, des d'aquí i en grup, s'han dirigit fins al parc de les ribes del Ter a Girona.

Segons concreta Fontané, el recorregut no té massa complicacions. De fet, fa uns anys es va modificar –abans se sortia de Bonmatí- per fer-lo més adaptable a aquells que el facin per primera vegada. "Allò que és important és que la gent que no faci piragüisme facin servir piragües autobuidables, perquè són més estables i tenen quilla que les fan més fàcils de dirigir; i que hi vagin asseguts a sobre i no a dins", explica el membre del club.

Per completar els 7 quilòmetres s'hi està unes dues hores. Els participants passen, entre d'altres, per una resclosa o pel parc d'aigües braves de la Pilastra. "Des de l'organització posem gent al davant i al darrere i, al llarg del recorregut, ens anem reagrupant; això no és una competició, sinó un acte popular", explica Fontané.

Retorn de cabal



El Descens en Piragua pel riu Ter, però, també té caràcter reivindicatiu. Es fa per reclamar a la Generalitat que no oblidi els compromisos de retorn del cabal, sobretot als trams mig i baix del riu (que són els que pateixen més el transvasament cap a l'àrea de Barcelona).

"Aquesta primavera ha estat plujosa i el riu baixa ple; però durant l'hivern hi ha passat poca aigua i hi havia trams on podies passar a l'altra banda sense pràcticament mullar-te els peus", diu Fontané. "Amb aquest descens, reivindiquem que sigui un riu durant tot l'any", hi afegeix.

El descens també es fa en memorial a Francesc Ferrer i Gironès, per agrair a l'historiador i polític el seu compromís que va tenir amb el riu. I aquest 2018, durant la lectura del manifest que s'ha fet abans de donar la sortida, el Club Piragüisme Salt-Ter i els representants dels ajuntaments de Bescanó, Sant Gregori, Salt i Girona també han reivindicat que aquest sigui "un riu de llibertat" (en referència als presos).

"Una altra perspectiva"



Entre els participants, n'hi ha d'experts; però també molts que avui feien el descens per primera vegada. "Aquest és el primer cop que faig caiac al riu; espero no caure", explicava en Fernando. "Ara m'estan dient què és el que haig de fer, però sobretot penso gaudir i deixar-me anar", hi afegia en Toni, un altre dels qui avui s'ha estrenat al Ter. "Crec que m'agradarà molt i veuré el riu des d'una altra perspectiva", concretava la Neus.

I a l'altra banda, aquells qui ja estan avesats amb el piragüisme. "A la meva família li agrada molt el caiac i ja he fet el descens tres vegades; sí que s'han de seguir molt bé les instruccions, perquè si no en saps, en alguns trams pot ser més complicat", deia la Marta. "Sóc del club i fa molts anys que ho faig; m'agrada i estic d'acord en reclamar que el riu passi ple sempre, que és el que hauria de ser habitual", concretava la Mailin.