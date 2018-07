El PSC vol millores a les piscines per a infants i persones amb discapacitats

El PSC de Girona presentarà a·legacions al reglament regulador de les piscines municipals per «millorar l'accés al conjunt de gironins amb abaratiment de preus a pensionistes, accés universal dels infants i agilització de tràmits per facilitar-ne l'ús a persones amb alguna discapacitat». La portaveu socialista, Sílvia Paneque, considera que «el servei públic de les piscines municipals ha funcionat bé fins a data d'avui i que les millores que ara toca decidir han de poder facilitar l'accés al conjunt de gironins a la piscina i reduir la burocràcia per tal que les persones amb discapacitat en puguin fer un ús àgil».