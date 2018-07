Girona incorporarà LEDs en més de 700 punts d'enllumenat el 2019

L'Ajuntament de Girona substituirà el proper any 720 llums de la ciutat per noves unitats amb tecnologia LED. El consistori ha rebut recentment una ajuda de l'Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) en forma de préstec sense interessos a 10 anys que permetrà fer les actuacions de renovació de l'enllumenat públic. Concretament, el préstec concedit és de 432.000 euros.

La tecnologia LED és més sostenible que la que hi havia fins ara i permetrà millorar el rendiment de les instal·lacions, ja que redueix el consum elèctric. De fet, amb els canvis previstos, es preveu un estalvi energètic de 396.716 kWh/any, xifra que representa un estalvi ambiental de 106 tones de CO2 a l'any i un estalvi econòmic de gairebé 60.000 euros anuals.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas ha destacat que "fa temps que les noves lluminàries ja incorporen la tecnologia LED i aquests ajuts permetran donar un impuls important en la substitució del LED". També ha volgut remarcar que aquesta és una acció més en la línia de fer de Girona una ciutat sostenible, i que serà una acció molt distribuïda entre diferents barris de la ciutat: "ens hem marcat l'objectiu de millorar els paràmetres ambientals en la gestió de la ciutat, i la millora de l'enllumenat és un dels aspectes on més directament hi poden incidir i que més avantatges ens comporta. També ens permet repartir-ne els beneficis per a molts barris de Girona, i així com a Ajuntament donar exemple del canvi cap a tecnologies més modernes i ecològiques".

Les substitucions es portaran a terme en 12 zones de la ciutat. Una d'elles, la del carrer Nou, es va executar durant l'hivern del 2017. La resta d'actuacions es faran al passeig de Canalejas (substitució de 15 lluminàries), a Girona Est (substitució de 50 lluminàries a l'avinguda de Font de la Pólvora i 20 a la pujada del Primer de Maig), a la vorera est de la Gran Via de Jaume I (substitució de 30 aplics fluorescents), a la rambla de Xavier Cugat (substitució de 34 lluminàries que il·luminen les calçades), a Montilivi (substitució de 57 lluminàries en el tram de l'avinguda de Montilivi, el carrer del Mas Barril i el carrer del Pic de la Dona), a la zona del carrer de Reggio Emilia (substitució de 124 lluminàries), a la zona de Taialà (substitució de 92 lluminàries), a l'avinguda de Lluís Pericot (substitució de 102 lluminàries), a la plaça de l'Assumpció (substitució de 23 lluminàries), a la zona de Mas Barril i Mas Abella (substitució de 131 lluminàries) i a la pujada de la Creu de Palau (substitució de 9 lluminàries).

Es preveu que l'adjudicació del contracte per al subministrament i la instal·lació de les noves lluminàries es pugui fer a principis del 2019 i que l'execució de les substitucions finalitzi durant la tardor del mateix any.