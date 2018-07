Madrenas admet haver usat el cotxe oficial de l'ajuntament per la seva feina com a diputada al Parlament

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha utilitzat el cotxe oficial de l'ajuntament de Girona per fer cinc trajectes fins al Parlament de Catalunya. Fons municipals asseguren que en aquestes cinc ocasions (tres viatges d'anada i dos de tornada) va usar-lo perquè per motius d'agenda no podia compatibilitzar la seva tasca de diputada amb la d'alcaldessa. Un d'aquests dies correspondria a la inauguració de Temps de Flors, ja que a les 12 es feia la inauguració de la mostra floral i poques hores després havia der ser al Parlament amb motiu de la investidura de Quim Torra i no hi havia cap altra alternativa que agafar el cotxe oficial.

L'ajuntament de Girona ha respost aquesta tarda a les demandes de de Ciutadans, que havia exigit explicacions per la utilització del vehicle oficial municipal "per a tasques de diputada que no tenen a veure amb la representació de la ciutat". El portaveu provincial del partit, Jean Castel, ha recordat que com a diputada cobra uns complements per transport i considera que el vehicle oficial només es pot utilitzar per funcions municipals. En aquest sentit, ha advertit que si s'ha fet un ús irregular del cotxe oficial "també existeix una fiscalia que pot actuar d'ofici".

Fonts de l'ajuntament de Girona asseguren que Madrenas utilitza el cotxe oficial per motius de seguretat, ja que els cossos policials li demanen que eviti l'ús del transport públic. Afegeixen que Madrenas també utilitza el seu vehicle privat en alguns casos i des del consistori asseguren que en cap cas l'alcaldessa ha passat quilometratge, ni dietes tot i utilitzar-lo per exercir la seva tasca d'alcaldessa.

L'Ajuntament de Girona ha decidit obrir una investigació per saber com ha arribat aquesta informació a mans del portaveu provincial de Ciutadans, Jean Castel, ja que aquesta informació és confidencial i tan sols la poden rebre representants municipals, en aquest cas la portaveu del grup, Míriam Pujola, que és qui havia demanat el registre de trajectes del cotxe oficial municipal.