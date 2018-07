Un camió de l'Ajuntament sense assegurança provoca un accident

Un vehicle de les brigades municipals de Girona encarregades del manteniment de l'enllumenat públic va estar circulant sense cap assegurança fins que el 10 de juliol va acabar tenint un accident al carrer Sant Miquel, al barri de Sant Pau i a tocar de la zona dels Químics. L'Ajuntament ha admès que el camió-grua es movia per la ciutat sense aquesta documentació necessària per culpa d'un «malentès» entre diferents àrees. Quan l'haurien adquirit, per un «error» els diferents departaments van entendre que les gestions les faria l'altre, segons fonts municipals. El vehicle va xocar contra una furgoneta de lloguer i li va danyar el retrovisor esquerre, fent-li saltar el vidre. El camió de l'Ajuntament va matricular-se el febrer d'aquest any.

Els llogaters de la furgoneta, una parella que estava fent una mudança, va adonar-se d'immediat de l'impacte i hauria reclamat al camió que s'aturés. Però van haver d'arrencar a córrer fins que es va parar en un punt més endavant per treballar a la zona. Segons els denunciants, els operaris municipals van negar repetidament haver xocat fins que la parella va veure que el retrovisor dret del camió estava girat. Després d'una discussió i de la recerca del vidre retrovisor malmès, els llogaters l'haurien trobat a dins del camió de l'Ajuntament. Van haver de trucar a la policia municipal per tal d'omplir els papers de l'accident.

L'agent que va assistir al lloc va omplir l'apartat on hi consten les dades del vehicle municipal amb la inscripció «Ajuntament de Girona». A les observacions explicava que el camió «està assegurat per una asseguradora de l'Ajuntament amb una assegurança de responsabilitat civil a la qual la part afectada ha de reclamar». També hi consta la presència d'un testimoni que va veure tots els fets, des del xoc fins a la discussió, passant per la persecució pel carrer i la recerca del vidre del retrovisor.

La parella va anar l'endemà a la seu de la policia a la recerca d'aquestes dades de l'asseguradora de l'Ajuntament. Allà els hi haurien donat un paper on posa «asseguradora NO». Arran d'això van anar a l'Ajuntament per comprovar si realment el vehicle no estava assegurat. Els hi van verificar. Els afectats van quedar en estat de xoc. Qui els hi pagava la reparació del vehicle de lloguer? En retornar-lo, la companyia els va facturar una reparació de 276 euros.

Fonts municipals afirmen que s'han posat o que es posaran en contacte amb els afectats per tal que puguin recuperar els 276 euros que han hagut d'abonar a l'empresa de lloguer de vehicles com a penalització per un accident del qual no eren responsables. Afirmen que els «ajudaran i acompanyaran» per tal d'agilitzar tots els tràmits. També expliquen que ja han corregit el «malentès» entre les diferents àrees a l'hora de contractar l'assegunça i que ara ja té tota la documentació necessària per circular. Han deixat clar que aquest camió és «l'únic vehicle» de tota la flota municipal que no tenia l'assegurança al corrent.