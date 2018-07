Girona senyalitza tres places «exclusives per a persones» i hi prohibeix els gossos

L'Ajuntament de Girona ha senyalitzat tres places de la ciutat que passen a ser "exclusives per a persones" i hi ha prohibit que s'hi passegin gossos. Fins i tot, lligats amb corretja. Són dues del barri de Sant Narcís (la de l'Assumpció i el Camp de Bèlit) i una de la Devesa (la Miquel de Palol). El vicealcalde i regidor de Sostenibilitat i Medi Ambient, Eduard Berloso, assegura que es fa per combatre "l'incivisme" d'alguns propietaris i garantir "el dret" que tenen els gironins a qui no els agradin les mascotes de poder "tenir un espai on estar tranquils". La mesura, de moment, serà una prova pilot que durarà fins al setembre, però la idea és estendre-la a la resta de barris de la ciutat. Berloso recorda que, precisament, a la ciutat ja hi ha cinc itineraris canins i altres espais tancats on els gossos poden anar deslligats. Mentre duri la prova pilot, els agents ambientals aniran advertint aquells propietaris que incompleixin la norma. Però un cop l'Ajuntament aprovi la nova ordenança d'animals –això serà passat l'estiu- aquells qui reincideixin rebran una multa a casa.