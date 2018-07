Salt contracta més joves per al projecte educatiu «Juguem?»

El projecte Brigada Jove de l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament de Salt ha contractat aquest any sis joves menors d'edat per donar suport al projecte «Juguem?», una iniciativa que fa ús de les places i patis d'escoles de Salt per convertir-les en espais didàctics i de cohesió social a través de diverses alternatives de lleure. Els joves són contractats durant juliol i agost per col·laborar a les activitats que s'organitzin durant 16 hores setmanals.

El projecte Brigada Jove té més de deu anys i consisteix a formar a joves de 15 a 17 anys en un curs de premonitor/a de lleure, que es realitza per Nadal o Setmana Santa a la Fàbrica Jove de Salt. Els participants també poden presentar-se per donar suport al projecte «Juguem?» realitzat durant l'estiu.