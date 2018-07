Ciutadans demanarà un informe a l'Ajuntament sobre el cost dels viatges de Madrenas al Parlament

La portaveu de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Girona, Míriam Pujola, ha anunciat que sol·licitarà un informe al secretari municipal "perquè volem que es quantifiqui el cost dels viatges de Marta Madrenas al Parlament per exercir com a diputada i no com a alcaldessa".

Així mateix, Pujola reclamarà que en el mateix informe "s'especifiqui si és legal o no és legal que la diputada Marta Madrenas utilitzi el cotxe de l'alcaldia de Girona per a funcions que, clarament, no són de representació municipal".

Pujola ha considerat "imprescindible" esclarir aquests extrems i espera que des d'alcaldia no s'obstaculitzi l'elaboració d'aquest informe. Per a la regidora de Cs, el fet que Madrenas "encara no hagi sortit a dir si pagarà o no pagarà de la seva butxaca aquests desplaçaments fa més evident la necessitat de disposar d'aquest informe".

"Volem explicacions fonamentades, no excuses per desviar l'atenció", ha remarcat la portaveu. Per a Pujola, l'admissió dels viatges per part de l'alcaldessa "és gest que s'agraeix" però entén que la transparència hauria de sorgir del mateix govern perquè "si no haguéssim exposat aquest fet, seguiria la diputada Madrenas utilitzant el cotxe d'alcaldia?".