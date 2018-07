Ciutadans exigeix al govern que acrediti que tota la flota de vehicles té assegurança

La portaveu municipal de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Girona, Míriam Pujola, ha exigit al govern que «ens convoqui a tots els portaveus i acrediti que tots els vehicles municipals disposen d'assegurança i tota la documentació en regla per poder circular». Aquesta petició ha arribat després de transcendir que una furgoneta de la brigada municipal, adquirida el febrer passat, circulava sense assegurança i va protagonitzar un accident el 10 de juliol. «Què hauria passat si aquest vehicle hagués atropellat una persona?», s'ha preguntat Pujola.

La regidora també ha demanat saber si arran d'aquest cas «el govern ha realitzat una revisió de la flota municipal per esbrinar si hi ha més casos similars» i s'ha preguntat «com és possible que la institució més important de la ciutat i que ha de ser exemple de bones pràctiques hagi incorregut en un error d'aquesta magnitud».

Diari de Girona va explicar ahir que un vehicle sense assegurança va tenir un accident i va malmetre una furgoneta llogada. Els afectats van haver d'avançar 276 euros a la companyia de lloguer de vehicles. L'Ajuntament va excusar-se en «un error i un malentès» entre àrees per no haver assegurat el vehicle. Assegura que pagarà els diners dels danys.